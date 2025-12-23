Gobierno celebra acuerdo Codelco-SQM como "el principal negocio de Chile en su historia" y que "va a financiar al menos tres años del presupuesto de Vivienda"
"Le estamos heredando la posibilidad de resolver el problema de vivienda a los próximos gobiernos", dijo el biministro Álvaro García, quien cifró en más US$ 6.000 millones anuales el beneficio combinado para el Estado entre cobre y litio.
Tras reunirse con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, el equipo minero del Gobierno celebró el avance de la Estrategia Nacional del litio, a la luz de la toma de razón por parte de Contraloría del acuerdo Codelco-SQM, que debería firmarse entre las partes antes de fin de año.
“Este es, probablemente, el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”, expresó el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, tras la cita. Acompañado de su par de Minería, Aurora Williams; el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, José Miguel Benavente; y el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, destacó que con el pacto para explotar el Salar de Atacama hasta el año 2060, la cuprera estatal no solo mantendrá su liderazgo global en el metal rojo, sino que también “se convierte en el primer productor de litio de salmuera del mundo”.
El negocio del llamado oro blanco, dijo, aportará una cantidad significativa de recursos al Estado que, “en los próximos años, va a financiar por lo menos tres años consecutivos de todo el presupuesto del Ministerio de Vivienda (...). Le estamos heredando la posibilidad de resolver el problema de vivienda a los próximos gobiernos”.
García aterrizó sus palabras en cifras y aseguró que “si sumamos el incremento en el precio del cobre, más lo que obtendremos por litio, el país va a estar recibiendo alrededor de US$ 6.000 millones al año”.
Acto seguido, agregó -muy probablemente en referencia al recorte fiscal que ha planteado el Presidente electo José Antonio Kast-: “Varias veces hemos escuchado la importancia de esta cifra. Pocas veces una respuesta concreta. Aquí está la propuesta concreta. Dejamos, por lo tanto, un piso para que la economía crezca de manera más acelerada, genere más y mejores empleos y grandes oportunidades para las futuras generaciones”.
Por su parte, el líder de la cuprera estatal, Máximo Pacheco, aseguró que la alianza con SQM “es, de lejos, el contrato más importante que ha firmado Codelco en su historia. Una empresa que nació como una empresa de cobre, hoy día amplía su giro a ser una empresa de litio, asociado con otra empresa chilena que ha estado 30 años en este negocio y que lo conoce muy bien”.
Pasos pendientes y la firma
De acuerdo con la Corporación, la firma de todos los documentos correspondientes con la fusión de las empresas está programada para “los próximos días”, antes del término del año en curso. En dicha ceremonia también se revelarán el nombre de la alianza y se realizará el nombramiento del gobierno corporativo de la nueva sociedad.
Una de las exigencias establecidas por Contraloría como requisito previo a la firma entre las empresas es que el contrato de Minera Tarar -clave en la alianza- haya pasado por control de legalidad del mismo órgano. Al respecto, y tras ser consultado por los tiempos por DF, Pacheco indicó que “hemos hecho todo lo necesario para cumplir con ello antes de fin de año”.
Respecto a otras condiciones vitales, como el cierre de la investigación que lleva adelante la SEC de EEUU en torno a SQM -y a la cual las partes pueden renunciar para visar el acuerdo-, dijo que se informará al respecto al momento de la firma.
Cobre imparable
Ante la seguidilla imparable de récords que ha anotado el cobre en las últimas semanas y los inéditos US$ 12.000 la libra alcanzados en Londres este martes, Pacheco lo atribuyó a un mundo cada vez más eléctrico y celebró “el privilegio” de Chile de contar con los dos minerales críticos para la transición energética: “Somos muy optimistas de la demanda de cobre y litio en el mundo”.
“Hoy estamos en un precio que es muy atractivo y yo espero que eso sea para beneficio de Codelco, que este año va a generar un Ebitda de US$ 6.100 millones y eso es una cifra extraordinariamente importante”, reveló tras destacar la importancia de la estatal para el país.
Por su parte, la titular de Minería, Aurora Williams, dijo que el precio de US$ 5,47 la libra está “fuertemente influenciado por expectativas más bien restrictivas de oferta que están haciendo que veamos que en cada día hemos batido récord”.
