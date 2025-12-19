Contraloría finaliza último trámite de acuerdo Codelco-SQM pero realiza observaciones y emite instrucciones para el deal

Luego de tres intensos meses, la entidad dirigida por Dorothy Pérez tomó razón del contrato por el cual las pertenencias mineras en el Salar de Atacama serán usadas para extraer litio hasta el 2060.

El último trámite que quedaba en el acuerdo Codelco-SQM para explotar el Salar de Atacama hasta el año 2060 sorteó una valla definitiva y final. La Contraloría General de la República, encabezada por Dorothy Pérez, tomó razón del contrato de arrendamiento de las pertenencias de la cuenca con Minera Tarar, de la cuprera estatal, la base que sustenta todo el deal con la compañía ligada a la familia de Julio Ponce Lerou.

Pero la entidad dirigida por Dorothy Pérez emitió "alcances e instrucciones" que se refieren, entre

otros aspectos relevantes, a que la creación de la filial de Codelco, Minera Tarar SpA, que "se encuentra afecta al control previo de legalidad, de manera que los efectos de la resolución N° 161, de 2025, de Corfo, en examen, quedarán estrictamente supeditados a la regularización de dicho trámite de control de juridicidad ante esta Contraloría General".

Asimismo, se indica que, de acuerdo a las cláusulas, Codelco está obligado a mantener una participación en la sociedad superior al 50%. Así, cualquier acto distinto de ello, debe ser aprobado por Corfo, cuyo acto administrativo deberá pasar por el control preventivo de legalidad de la CGR.

Según las partes involucradas, las exigencias de la Contraloría no suponen ningún obstáculo para el deal, que de esta manera culmina su largo camino de aprobaciones.

Largo proceso

Pese a que este documento clave se ingresó en septiembre y se esperaba una trámitación rápida, la Contraloría pidió una serie de antecedentes, entre ellos el contrato de corporación estatal con su asesor financiero internacional, Morgan Staley.

Además, en diciembre, el proceso tuvo un imprevisto y el documento fue sacado del trámite para hacerle rectificaciones. "Con fecha 4 de diciembre se retiró la resolución con el fin de adecuar aspectos formales y se volvió a ingresar con fecha 9 de diciembre de 2025", explicó Corfo a Diario Financiero.

Este documento fue presentado a Contraloría el pasado 23 de septiembre y como señaló a este medio el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, normalmente este trance requiere un mes. Pero el organismo pidió más antecedentes a Codelco, que entregó todos los contratos, incluso aquellos sujetos a confidencialidad, entre ellos el informe que sobre la transacción hizo el banco de inversión Morgan Stanley.

Pero igual no fue suficiente y el escrito tuvo que ser retirado tras ser reformulado.

Esta demora supone dudas sobre si el acuerdo Codelco-SQM alcanzará a estar listo antes del próximo cambio de Gobierno. Ambos candidatos a la Presidencia, Jeannette Jara y José Antonio Kast, han sostenido que no les gusta esta alianza y que si no está finiquitada totalmente la revisarán.

El documento en cuestión que pasó por la revisión de la Contraloría es una resolución que aprueba las modificaciones de los contratos para proyecto en el Salar de Atacama y de arrendamiento de pertenencias mineras OMA, suscritos con SQM Salar SpA, cuya vigencia se extiende hasta 2030; y los nuevos contratos de arrendamiento de pertenencias mineras en el Salar de Atacama con Codelco y su filial Minera Tarar SpA, que tendrán efecto desde 2031 hasta 2060.

Esto dado que es Corfo quien tienen la titularidad de las pertenencias -llamadas OMA- en el Salar de Atacama y su rol en el desarrollo del litio fue traspasado a Codelco.

Según explicó agencia estatal en su oportunidad, estos contratos buscan asegurar dos objetivos: una mayor participación del Estado de las rentas asociadas al litio y el aumento sostenible de su producción en un contexto global de creciente demanda por este mineral.

"Esta asociación permitirá al Estado el desarrollo, de mejor manera, de una minería de salares con mayores estándares de sostenibilidad ambiental y social, tanto para la actual explotación del litio como de otros minerales en el futuro que se encuentran contenidos en la salmuera”, sostuvo José Miguel Benavente en septiembre pasado.

Impacto en las finanzas de Codelco

Con este trámite, ya no quedan más autorizaciones pendiente del acuerdo. En Chile el deal fue visado por la Fiscalía Nacional Económica y la Comisión para el Mercado Financiero.

A ello se suman las aprobaciones de los organismos de competencia de Brasil, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y la Unión Europea, que revisaron el acuerdo y confirmaron su conformidad con las normas de competencia y buenas prácticas globales.

Y el pasado 10 de noviembre, el regulador antimonopolio de la República Popular China (State Administration for Market Regulation, SAMR) otorgó su aprobación para la asociación entre Codelco y SQM, que permitirá al Estado de Chile desempeñar un papel protagónico en la producción de litio a nivel global. Eso sí, la autoridad del gigante asiático impuso condiciones, como garantizar precios y cuotas de ventas.

Como el deal tiene vigencia desde el 1 de enero de 2025, se hace retroactivo para efectos del contrato. Por ello, Codelco recibirá el equivalente a la venta de 33.500 toneladas de carbonato de litio de este año, que según distintas estimaciones suponen unas US$ 300 millones en ventas.