Con experiencia en alta dirección de empresas y minería: asoman primeros nombres para la cuprera estatal

Aunque el diseño del gobierno contempla integrar las carteras de Economía, Energía y Minería bajo un único paraguas, ya asoman nombres posibles para liderar la autoridad minera.

Según comentan en el sector, como sucesora de Aurora Williams se perfila la abogada y senadora Luz Ebensperger (UDI), quien culmina su período en marzo de 2026 y ha sido integrante de la comisión de Minería y Energía de la Cámara alta.

Y entre los cargos de más alto perfil en la industria, sin duda que el premio mayor se lo lleva Codelco. En mayo de 2026 culmina el periodo del chairman Máximo Pacheco, así como de los directores Josefina Montenegro, Alejandra Wood y Nelson Cáceres.

Como presidente del directorio, una nominación que viene directamente del Presidente de la República, en la industria resuenan ya varios perfiles, entre ellos el del actual director de la estatal y exministro (Cancillería, Desarrollo Social y Obras Públicas) Alfredo Moreno, una figura con pasado como director de Falabella y Banco de Chile, entre otras. Otro nombre que se menciona en el sector es el actual timonel del Consejo Minero, Joaquín Villarino, así como del expresidente ejecutivo de la corporación y exgerente general de Colbún, Thomas Keller. Bloomberg también reseña que para ese rol se habla del exbiministro de Energía y Minería y actual académico de la UAI, Juan Carlos Jobet.

Asimismo, la carta de Ebensperger también se considera para el directorio de Codelco si no prospera su entrada al gabinete.