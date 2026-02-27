FNE descarta riesgos para la libre competencia y aprueba fusión entre Anglo American y Teck
La minera resultante tendría más de la mitad de su producción en nuestro país.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó en forma pura y simple la eventual fusión entre la británica Anglo American plc y la canadiense Teck Resources Limited, que daría origen a un nuevo gigante del cobre, Anglo Teck, valorado en más de US$ 50.000 millones.
El trámite es clave porque la minera resultante tendría más de la mitad de su producción en nuestro país: Anglo opera los yacimientos Los Bronces, El Soldado y la fundición Chagres, además de poseer el 44% de Collahuasi; en tanto, Teck, posee Quebrada Blanca y Carmen de Andacollo.
La FNE, en su informe, descartó que la operación "acarrease riesgos de carácter vertical que pudieran reducir sustancialmente la competencia en los mercados de concentrado de cobre, de cátodos y de ánodos de cobre".
