Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Anglo Teck: la segunda mayor fusión minera de la historia que ubica a Chile como su piedra angular

La nueva compañía tendrá una exposición al cobre superior al 70% y más de la mitad de su producción en territorio nacional. La operación más relevante de la última década en el sector deberá ser visada por una serie de organismos, entre ellos la FNE.

Por: V. Ibarra y P. Marchetti

Publicado: Miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Minería Anglo American Teck cobre FNE
<p>Anglo Teck: la segunda mayor fusión minera de la historia que ubica a Chile como su piedra angular</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

El remezón en el comercio por el alto número de transferencias a cuentas que reveló el SII
2
Empresas

Gigante brasileña Marcopolo adquiere un 40% de fabricante de buses eléctricos chilena Reborn
3
Empresas

Sociedad de Southern Cross que controla terrenos de estaciones Aramco sale oficialmente a la venta
4
Mercados

Ricardo Matte decide dejar su cargo como consejero FAPP tras tomar conocimiento de pequeña porción de acciones de Bicecorp en herencia
5
Empresas

Se desata disputa por licitación de los estudios para el tren Valparaíso-Santiago
6
Mercados

Latam Airlines: todo lo que debes saber sobre la cuarta venta secundaria de la empresa más transada de Chile
7
Empresas

¿Se acabó el respiro para el litio? Gigante chino de baterías CATL se dispone a reabrir su mina antes de lo previsto
8
Mercados

IPSA cierra con otra fuerte caída y pierde los 9.000 puntos luego que SQM se hundiera por noticias desde China
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete