Contraloría detecta que 7.150 faenas mineras no han sido fiscalizadas en más de dos años

El órgano advirtió ineficiencias al interior de Sernageomin, entidad encargada de supervisar las operaciones a nivel nacional y que, entre 2022 y 2024, solo fiscalizó el 20% del total.

La Contraloría General de la República detectó que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) fiscalizó, en promedio, un 20% de las faenas mineras de todo el país durante el periodo 2022-2024.

Así, según reveló en su 18° Consolidado de Información Circularizada (CIC), durante ese periodo, Sernageomin registró 43.595 inspecciones a nivel nacional, "incluyendo en dicha cifra total varios procesos de control en una misma faena", destacó el órgano liderado por Dorothy Pérez.

Según el detalle, el menor porcentaje de fiscalizaciones se registró en Atacama (13%), Arica y Parinacota (14%) y Valparaíso (14%). En cambio, las zonas que presentan el mayor porcentaje de control fueron Magallanes (50%), Maule (44%) y Los Lagos (42%).

"Tras el análisis de la cobertura nacional de inspecciones, quedó en evidencia una tendencia decreciente, pasando de un 25% en 2022 a un 21% en 2023, y alcanzando solo un 14% en 2024", indicó el informe.

Según el documento, entre 2022 y 2024, había 7.150 faenas mineras sin ser fiscalizadas, "lo cual representa un riesgo crítico en la cobertura de la supervisión minera". La mayor concentración de faenas en esta situación se reportó en Atacama (2.863), Coquimbo (1.863) y Valparaíso (1.048). Le siguieron Antofagasta (553) y la Región Metropolitana (237).

"La existencia de estas más de 7 mil faenas sin fiscalizar en periodos superiores a dos años constituye una situación persistente, que requiere medidas urgentes de priorización y fortalecimiento del rol fiscalizador de Sernageomin", indicó Contraloría a través de su página.

Desigualdad en la carga laboral

Adicionalmente, entre 2022 y 2024, se identificaron 105 funcionarios que realizaron labores de fiscalización. De acuerdo con la revisión de la carga laboral, "algunos de ellos efectuaron más de 2.000 inspecciones en tres años, mientras que otros no lograron superar el centenar, reflejando una marcada desigualdad en la asignación de funciones".

En el análisis, el órgano resaltó que, en regiones mineras como Atacama y Coquimbo, por ejemplo, "se enfrentan cargas muy superiores al promedio nacional (más de 490–800 faenas por fiscalizador), mientras que en las regiones del sur cuentan con dotaciones mayores en relación con la cantidad de faenas existentes (menos de 10 por fiscalizador)".

Así, Contraloría ordenó al Servicio en cuestión" tomar medidas para la eficiente asignación territorial de los fiscalizadores, considerando la concentración de faenas activas, el número de instalaciones por faena y aquellas no fiscalizadas en un periodo mayor a dos años".

Además, indicó que la entidad liderada por Patricio Aguilera desde 2023, "debe tomar medidas urgentes para priorizar y fortalecer su rol fiscalizador en relación con las más de 7 mil faenas sin fiscalizar".

Faenas de gigantes mineras en el listado

En un listado de 50 faenas sin fiscalizar, publicado por Contraloría, se encuentran operaciones de gigantes mineros, que involucran desde proyectos de exploración hasta minas.

Destaca, por ejemplo, el proyecto Encierro de Antofagasta Minerals, el proyecto Cortadera de Compañía Minera del Pacífico de CAP, dos operaciones de SQM, una planta de REE UNO SPA de la canadiense Aclara, el proyecto Horizonte de la gigante aurífera Gold Fields y el proyecto de expansión de Quebrada Blanca de Teck.

Entre otras compañías con faenas sin fiscalizar en los últimos dos años, figuran: la Compañía Minera Carmen Bajo, Minera Newmont, Minera Las Cenizas, la japonesa Sumitomo, Minera Cerro Dominador, entre otras.