Paula Urenda dejará la gerencia general de la CChC tras casi siete años al mando
Desde el gremio expresaron un “profundo y sincero agradecimiento por la dedicación, liderazgo, compromiso y alto profesionalismo” demostrados durante su gestión.
Tras casi siete años en la gerencia general de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Paula Urenda dejará su cargo a partir del 13 de marzo de 2026.
Desde el gremio expresaron un “profundo y sincero agradecimiento por la dedicación, liderazgo, compromiso y alto profesionalismo” demostrados durante su gestión, período en el cual trabajó junto a cuatro Mesas Directivas Nacionales y lideró al conjunto de colaboradores que conforman la CChC.
Durante su administración, destacaron que Urenda encabezó una etapa marcada por importantes desafíos para el sector y el país. En ese contexto, subrayaron que la CChC “desempeñó un rol activo acompañando a la industria, a trabajadores y trabajadoras, y promoviendo una construcción más sostenible”, con especial énfasis en la colaboración público-privada.
Asimismo, el gremio resaltó que entre los principales hitos de su gestión se encuentran el impulso a iniciativas como “Sentémonos a Conversar”; el Compromiso Sanitario, que permitió la continuidad operativa de la industria durante la pandemia; el desarrollo del Compromiso y Sello PRO, que actualmente agrupa a cientos de empresas del rubro; y la creación de la Fundación CChC, orientada a fortalecer el rol social del gremio.
Previamente, la ingeniera comercial se desempeñó como gerenta general del Diario Financiero y Revista Capital, consolidando una trayectoria profesional de más de 15 años ligada a este grupo.
