Paula Urenda dejará la gerencia general de la CChC tras casi siete años al mando

Tras casi siete años en la gerencia general de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Paula Urenda dejará su cargo a partir del 13 de marzo de 2026.

Desde el gremio expresaron un “profundo y sincero agradecimiento por la dedicación, liderazgo, compromiso y alto profesionalismo” demostrados durante su gestión, período en el cual trabajó junto a cuatro Mesas Directivas Nacionales y lideró al conjunto de colaboradores que conforman la CChC.

Durante su administración, destacaron que Urenda encabezó una etapa marcada por importantes desafíos para el sector y el país. En ese contexto, subrayaron que la CChC “desempeñó un rol activo acompañando a la industria, a trabajadores y trabajadoras, y promoviendo una construcción más sostenible”, con especial énfasis en la colaboración público-privada.

Asimismo, el gremio resaltó que entre los principales hitos de su gestión se encuentran el impulso a iniciativas como “Sentémonos a Conversar”; el Compromiso Sanitario, que permitió la continuidad operativa de la industria durante la pandemia; el desarrollo del Compromiso y Sello PRO, que actualmente agrupa a cientos de empresas del rubro; y la creación de la Fundación CChC, orientada a fortalecer el rol social del gremio.

Previamente, la ingeniera comercial se desempeñó como gerenta general del Diario Financiero y Revista Capital, consolidando una trayectoria profesional de más de 15 años ligada a este grupo.