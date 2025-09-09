Anglo American acuerda compra de Teck Resources para crear gigante minero global del cobre: Collahuasi y Quebrada Blanca se combinarán tras fusión

La compañía fusionada, que tendrá un valor superior a los US$ 50.000 millones, se llamará Anglo Teck. Tendrá su sede central en Vancouver, y su cotización principal será en Londres.

Anglo American Plc acordó adquirir la canadiense Teck Resources Ltd., creando una compañía de más de US$ 50 mil millones en uno de los acuerdos mineros más importantes en más de una década.

Anglo pagará 1,3301 acciones por cada acción de Teck, en un acuerdo que representaría una prima del 17% sobre el precio de cierre de las acciones de la minera canadiense el lunes, según cálculos de Bloomberg.

Sin embargo, Anglo también pagará a sus inversores un dividendo extraordinario de US$ 4.500 millones antes de la fusión, lo que significa que la prima efectiva sería de tan solo el 1%. Las compañías lo presentaron el martes como una transacción sin prima.

Las acciones de Anglo subieron un 9,9% tras la noticia de la fusión, que confirmó un informe de Bloomberg News que indicaba la inminencia del acuerdo. El acuerdo otorga a Anglo acceso a la codiciada cartera de minas de cobre de Teck tras un período en el que ha sido objeto de adquisición y se ha enfrentado a la presión de sus accionistas.

"Esto parece un golpe maestro para Anglo American y, si tienen éxito, será una gran jugada, ya que están asegurándose activos de cobre de alta calidad que la industria ha estado codiciando", declaró Duncan Hay, analista de minería de Panmure Liberum.

La mina insignia de Teck es el proyecto cuprífero Quebrada Blanca 2 en Chile. Anglo posee una participación en la mina vecina Collahuasi, lo que podría ofrecer oportunidades para aumentar la producción y las ganancias al combinar ambas operaciones.



Las empresas afirmaron que esperaban US$800 millones en sinergias anuales antes de impuestos gracias al acuerdo. Añadieron que podrían obtenerse US$1.400 millones adicionales en sinergias anuales mediante la integración de las dos minas de cobre chilenas.





La fusión, que confirmó un informe de Bloomberg News sobre la inminencia de un acuerdo, marca la culminación de varios años de reactivación de las negociaciones entre las principales empresas. El acuerdo deberá ser aprobado por los reguladores de países como China, Estados Unidos y Canadá. Si los reguladores lo aprueban, se espera que la adquisición se complete en un plazo de 12 a 18 meses.



Acciones se disparan tras el anuncio

Teck, que hasta el lunes había caído aproximadamente un 20% en la bolsa de Toronto durante los 12 meses previos, tiene un valor de mercado de unos US$ 17.200 millones. Subió más de un 20% en las operaciones fuera de horario después de que Bloomberg informara de las negociaciones, pero antes de que se anunciaran los términos.



Anglo subió en la bolsa de Londres el martes, lo que elevó su valor de mercado a 29.700 millones de libras, equivalente a US$ 40.000 millones. Eso implica un valor para la empresa combinada de unos US$55.000 millones antes de las sinergias.



Los directorios de ambas compañías recomendaron unánimemente la operación. El director ejecutivo de Anglo, Duncan Wanblad, dirigirá la nueva compañía, mientras que el director ejecutivo de Teck, Jonathan Price, será el suplente.

El director ejecutivo de Anglo, Duncan Wamblad. (Foto: Bloomberg)

Anglo consiguió el apoyo de la familia Keevil, que controla Teck mediante acciones Clase A con "supervoto", y cuya oposición frustró previamente el intento de Glencore Plc de comprar la compañía en 2023.

Aun así, el acuerdo requiere la aprobación de dos tercios de los accionistas Clase B de Teck —de los cuales el mayor es China Investment Corp.— y el anuncio podría impulsar nuevas ofertas por Teck o Anglo. En su comunicado anunciando el acuerdo, las compañías afirmaron que este incluye cláusulas que permitirían a cualquiera de las dos considerar propuestas no solicitadas y que el acuerdo se rescindiera en caso de una propuesta superior.

"Obtener la aprobación de Keevil es clave, dada su participación en acciones Clase A", declaró Hay de Panmure Liberum. "Sin embargo, los demás accionistas podrían estar menos satisfechos dada la prima cero y el pobre desempeño reciente del precio de las acciones".

Ambas compañías han sido objeto de interés por parte de grandes mineras en los últimos años: Anglo rechazó una propuesta de US$ 49.000 millones de BHP Group el año pasado, mientras que Glencore Plc intentó sin éxito comprar Teck en 2023.

Estas ofertas fallidas desencadenaron un frenesí de negociaciones, con ejecutivos de toda la industria dedicando gran parte de los últimos dos años a analizar las cifras de sus rivales para evaluar posibles transacciones.

El aumento de la actividad se ha debido principalmente al deseo de ampliar la producción de cobre, un metal esencial para la transición energética global, así como al temor a perder oportunidades después de que la oferta de BHP por Anglo causara una conmoción en el sector.

Movimientos en la industria

Una fusión entre Teck y Anglo se había debatido durante mucho tiempo entre bastidores. Ambas compañías han estado buscando simplificar sus negocios: Teck vendió una participación mayoritaria en su negocio de carbón a Glencore, mientras que Anglo ha abandonado la minería de platino y está en proceso de intentar vender sus propias minas de carbón y deshacerse de su unidad de diamantes De Beers.

Para Anglo, el éxito en la compra de Teck podría ayudarla a ser menos vulnerable a otra posible oferta pública de adquisición, aunque su oferta podría atraer a intrusos.

El acuerdo requerirá la aprobación del gobierno canadiense, en un momento en que el cobre y otros minerales críticos se han vuelto cada vez más estratégicos para gobiernos de todo el mundo. Canadá declaró el año pasado que solo aprobaría adquisiciones extranjeras de grandes compañías mineras canadienses involucradas en la producción de minerales críticos "en las circunstancias más excepcionales".

El acuerdo se produce tras varios reveses para ambas compañías. Teck inició una revisión de la operación QB2 la semana pasada, tras años de dificultades. Anglo, por su parte, vio fracasar recientemente sus planes de vender sus minas de carbón y ahora se enfrenta al reto de encontrar un nuevo comprador. También intenta vender De Beers durante una de las crisis más profundas de la historia de la industria del diamante.



Los asesores financieros de Anglo son Centerview Partners, Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. y RBC Capital Markets, mientras que Teck cuenta con el asesoramiento de Ardea Partners LP y BMO Capital Markets, y Scotiabank proporciona una opinión de imparcialidad al consejo de administración.