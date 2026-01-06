Principal Chile afina la venta de su negocio de rentas vitalicias y Grupo Santander sería el comprador

En los últimos años, la compañía de seguros de vida controlada por la estadounidense había descendido con fuerza su participación de mercado en este segmento y está en un proceso de "run off".

Un énfasis orientado al asset management estaría llevando al grupo estadounidense Principal Financial Group a desprenderse de uno de sus negocios en Chile: las rentas vitalicias.

De hecho, según se puede constatar en las cifras de participación de mercado en prima directa de la industria, hace un par de años que la compañía registra una baja en su cuota en este negocio, dejándola prácticamente en stand by en los últimos años, bajo el 1%.

Según el último reporte trimestral de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh), en septiembre de 2025, Principal sumaba una prima directa por UF 129.780 en el segmento de rentas vitalicias, equivalente a cerca del 0,1% de ese mercado.

En tanto, a septiembre de 2022, por ejemplo, tenía alrededor del 4% de participación y años anteriores a eso llegó a ostentar el 10%.

En la industria aseguradora veían este cambio de estrategia en el segmento de rentas vitalicias como una señal de que Principal podría estar buscando desprenderse del negocio. Algunos aseguran que de hecho, no es primera vez que la cartera estaría recibiendo una oferta.

Ahora habría aparecido oficialmente un interesado en comprar la cartera. Se trataría de Grupo Santander, que estaría ad portas de hacerse del negocio, según fuentes conocedoras del deal.

El proceso estaría siendo liderado por el director ejecutivo de investment banking de Santander, Ramiro Young. Mientras, en el caso de Principal, uno de los ejecutivos clave sería el gerente corporativo de finanzas Principal Financial Group.

Por ahora se desconoce si el holding español materializará la compra a través de su sociedad con el grupo financiero Zurich o por otra vía y tampoco se conocen más detalles de la operación, pues no se ha producido información al mercado vía hecho esencial.

Actualmente, Santander está presente tanto en el negocio de seguros de vida, como en el de seguros generales a través de Zurich Santander. Sin embargo, en el segmento de vida no tiene participación en la línea de rentas vitalicias.

De hecho, la compañía ofrece los tradicionales seguros de vida, además de que comercializa seguro de vida con ahorro y seguro de vida con inversión.

Mercado de rentas vitalicias

El mercado de rentas vitalicias por vejez en Chile exhibe una expansión importante que supera el 20% en el último año, según cifras del gremio asegurador.

Esa línea de negocios es la más relevante en la industria de compañías de seguros de vida, donde representa más de un tercio del negocio medido en prima directa.

Sin embargo, Principal es una de las firmas que no registraba crecimiento en este mercado. Si la prima directa en rentas vitalicias ascendía a UF 434.214 en septiembre de 2024, en el mismo mes de 2025 llegaba a UF 129.780.

El último informe de clasificación de riesgo de Feller Rate para la firma -emitido en noviembre de 2025- estableció que "la aseguradora mantiene una estrategia comercial conservadora, con baja exposición al riesgo y foco en eficiencia, lo que ha limitado su actividad pese al repunte del mercado de rentas vitalicias".

El documento analizó que "ante el cierre del flujo de nuevas primas en rentas vitalicias, la cartera está en etapa de run-off, lo que ha impulsado una estrategia de inversión más orientada a activos con mayor rentabilidad y buen calce con los pasivos".

El proceso de "run off" de una cartera tiene que ver con que ya no venden nuevas pólizas y se centra en liquidar siniestros pasados o activos vencidos hasta su extinción.

Demanda contra el Fisco

Pese a su crecimiento en los últimos años, la industria no ha estado exenta de complicaciones. Distintas aseguradoras, incluidas la compañía de seguros de vida de Principal decidieron demandar al Fisco y acusaron que la Ley N°21.330 -que permitió adelantos de rentas vitalicias durante la pandemia de Covid-19- vulneró el patrimonio de éstas empresas al haberles impuesto obligaciones que fueron catalogadas como un “préstamo forzado” con cargo a sus propios recursos.

A través del escrito, la firma exigía una indemnización por más de $23 mil millones (UF 592.357).

Con ello, la compañía se sumó a las ya presentadas demandas por Penta y Renta Nacional contra el Fisco por el proceso.