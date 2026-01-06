Click acá para ir directamente al contenido

Principal Chile afina la venta de su negocio de rentas vitalicias y Grupo Santander sería el comprador
Principal Chile afina la venta de su negocio de rentas vitalicias y Grupo Santander sería el comprador

En los últimos años, la compañía de seguros de vida controlada por la estadounidense había descendido con fuerza su participación de mercado en este segmento y está en un proceso de "run off".

Por: S. Fuentes y M.P. Infante

Publicado: Martes 6 de enero de 2026 a las 10:20 hrs.

