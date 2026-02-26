Los fichajes clave que acompañarán al futuro ministro Rau y a los nuevos subsecretarios en Mintrab

Ingrid Jones asumirá como jefa de asesores del ministerio del Trabajo. Soledad Hormazábal será la jefa de Estudios de la Subsecretaría de Previsión Social.

Una serie de nombres retornarán a la cartera, mientras que aterrizarán por primera vez en la repartición expertos de trayectoria, como las economistas Ingrid Jones y Soledad Hormazábal.

Ad portas del cambio de administración en La Moneda que se concretará el 11 de marzo, las autoridades afinan los nombres de los profesionales que los acompañarán en su gestión.

En el caso del próximo equipo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social (Mintrab), una serie de conocidos expertos se preparan para aterrizar en el edificio de Huérfanos 1273.

Fuentes cercanas al designado ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, señalaron que sus cuadros ya están casi listos.

Además de los subsecretarios del Trabajo y Previsión Social ya anunciados por el Presidente electo, José Antonio Kast, -Gustavo Rosende y Elisa Cabezón, respectivamente- están confirmados otros cargos clave.

El jefe de gabinete del ministro será Pablo Bobic, quien hace más de 20 años se desempeñaba como gerente legal de Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

En paralelo, ha estado en distintos roles en una serie de instancias ligadas a la cartera. Por ejemplo, es integrante del consejo superior laboral del Mintrab, una institucionalidad creada por ley, que es la principal instancia tripartita de diálogo social de carácter público- privado a nivel nacional.

Asimismo, es integrante del consejo consultivo para la seguridad y salud en el trabajo de la Subsecretaría de Previsión Social y fue miembro del consejo nacional de capacitación de la Subsecretaría del Trabajo, entre otros.

El próximo Director del Trabajo sería el abogado David Oddó. El académico de la Universidad Católica (UC), fue jefe del Departamento Jurídico y Fiscal de la DT.

Como jefa de asesores, el futuro ministro Rau optó por un reconocido nombre en temas laborales y previsionales: la economista de Libertad y Desarrollo (LyD), Ingrid Jones.

Más allá de su experiencia en los temas desde el punto de vista de la investigación económica, Jones también conoce el ministerio desde la mirada presupuestaria.

Entre abril de 2019 y julio de 2021 fue analista del sector Trabajo y Previsión Social de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y anteriormente, entre junio de 2010 y abril de 2019, analista económica del departamento de investigación y estudios actuariales de la Dipres.

Antes de eso, en tanto, se desempeñó en el departamento de análisis de coyuntura de la división de estudios del Banco Central.

El liderazgo de la división jurídica del Mintrab estará a cargo de la abogada Ximena Contreras.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, ha trabajado tanto en el mundo público como en el privado. Durante Piñera II se desempeñó como asesora jurídica y luego como coordinadora jurídica y legislativa en el Ministerio de Economía.

Antes de eso, fue abogada de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y ahora ejercía como directora de asuntos políticos y legislativos en Extend.

El timón de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) será ocupado por un conocido de la cartera. Se trata del exjefe de la misma división durante 2018 y 2022, Claudio Toledo.

También aterrizará en el gabinete del ministro el abogado Esteban Ávila, quien hasta ahora se desempeñaba como abogado del programa legislativo de LyD.

Exintegrante de la mesa técnica a Previsión Social

Por su parte, la economista y próxima subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, también ha estado abocada en definir a sus asesores clave.

Como su jefe de gabinete aterrizará un nombre reconocido en el Ministerio. Se trata del abogado y socio de la consultora Melero, Mackenney y Olivares, Cristián Olivares, quien durante el Gobierno de Piñera II se desempeñó como jefe de gabinete de Previsión Social bajo la gestión de la entonces subsecretaria María José Zaldívar y luego ejerció ese mismo cargo en el gabinete ministerial, cuando Zaldívar y Patricio Melero estuvieron al mando de la cartera.

Fuentes conocedoras confirmaron a DF que para la jefatura de estudios -uno de los cargos clave de la Subsecretaría- Cabezón optó por la economista e investigadora de Horizontal, Soledad Hormazábal.

Es experta en temas previsionales y fue una de las integrantes de la mesa técnica de pensiones, que en 2024 sirvió de base para que el Congreso llegara a un acuerdo para la reforma.

Entre 2019 y 2021, en la segunda administración del exPresidente Piñera, Hormazábal fue jefa de políticas públicas en la división de estudios de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

Posteriormente, en el último tramo de la administración Piñera ejerció como asesora económica del gabinete presidencial.

Hormazábal también acumula pasos por la industria financiera. Entre 2012 y 2017 ocupó el cargo de subgerenta de estudios y riesgo de pensión en AFP ProVida y antes de eso, fue economista de pensiones en BBVA Research.

En tanto, para liderar el equipo de comunicaciones de la Subsecretaría, Cabezón fichó al periodista Eugenio Figueroa, quien ya fue jefe de comunicaciones de la entidad bajo la gestión del exsubsecretario Pedro Pizarro.

El equipo de Gustavo Rosende

El próximo subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, retornará al Ministerio después de cuatro años fuera, pero esta vez ya no como jefe de gabinete, sino como autoridad.

Hasta ahora, en su equipo ya están confirmados la abogada María Ignacia Aybar como su jefa de gabinete, quien ejerció como asesora del exsubsecretario Fernando Arab en Piñera II, donde trabajó con Rosende.

Como jefe de asesores, en tanto, llegará el abogado de la Universidad de Los Andes, Ricardo Eckardt, con experiencia en derecho civil y laboral, entre otros.

Por su parte, Rosende ya definió que su jefa de comunicaciones será la periodista Loreto Ballesteros, quien ejerció ese mismo rol en Piñera II en la Subsecretaría de Minería.