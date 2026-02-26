Click acá para ir directamente al contenido
Los fichajes clave que acompañarán al futuro ministro Rau y a los nuevos subsecretarios en Mintrab

Una serie de nombres retornarán a la cartera, mientras que aterrizarán por primera vez en la repartición expertos de trayectoria, como las economistas Ingrid Jones y Soledad Hormazábal.

Por: María Paz Infante

Publicado: Jueves 26 de febrero de 2026 a las 20:30 hrs.

Pensiones AFP Asesorías asesoría técnica trabajo María Paz Infante
<p>Ingrid Jones asumirá como jefa de asesores del ministerio del Trabajo. Soledad Hormazábal será la jefa de Estudios de la Subsecretaría de Previsión Social.</p>

Ingrid Jones asumirá como jefa de asesores del ministerio del Trabajo. Soledad Hormazábal será la jefa de Estudios de la Subsecretaría de Previsión Social.

