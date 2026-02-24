Inscritos en el registro de directores de AFP supera los 700 candidatos ad portas de juntas de accionistas 2026
Una serie de nombres con trayectoria en el mundo público, privado y gremios figuran entre los más de 70 debutantes en la nómina que aloja el regulador.
Cerca de un mes queda para que comience la temporada de juntas de accionistas de sociedades anónimas abiertas, en la que varias tendrán renovación de directorio.
De cara a ese proceso, las AFP ya afinan los nombres que buscarán poner en las compañías donde los fondos de pensiones ostentan un porcentaje relevante de la propiedad para quedarse con una o más sillas en el directorio.
Latam Airlines, Falabella, Parque Arauco, Santander, Itaú, Concha y Toro, SMU, Watts y Salmones Camanchaca están entre las firmas en las que debieran designar representantes este año.
Sus candidatos deben cumplir una serie de requisitos, entre ellos, formar parte del registro de directores que aloja la Super de Pensiones.
A la fecha, el listado ya suma 712 personas, con más de 70 nuevas incorporaciones entre diciembre del año pasado y febrero.
Perfil público
Recientemente, varios nombres conocidos se sumaron a la nómina. Por ejemplo, el exsuperintendente de Bancos y expresidente de Metro, Raphael Bergoeing, quien ingresó al registro el 31 de diciembre del año pasado.
También se anotó el exministro de Transportes y Telecomunicaciones y expresidente de EFE, Pedro Pablo Errázuriz, quien se inscribió el 6 de febrero de este año.
Un viejo conocido de las AFP se agregó el 9 de enero a la nómina obligatoria. Se trata del académico, exsuperintendente de AFP y expresidente de BancoEstado, Guillermo Larraín.
Quien también busca tener chances dentro del universo que exige la Superintendencia de Pensiones para ser nombrado por parte de las AFP es el exdiputado UDI, Felipe De Mussy.
Asimismo, entre los nuevos inscritos figuran exfuncionarios del actual Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Por ejemplo, el exministro de Energía, Claudio Huepe; y el agregado laboral de la misión permanente de Chile ante la ONU y exasesor del actual ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, cuando era subsecretario, Miguel Barros.
Entre los perfiles del mundo público también destaca Erwin Hansen, director de Polla Chilena de Beneficencia y miembro del comité consultivo de referencia del precio del cobre, de la Dipres.
Experiencia
A la hora de escoger a los candidatos más idóneos para representar a los fondos de pensiones en las mesas directivas, uno de los perfiles que más valoran las AFP es que sus cartas cuenten con experiencia previa como altos ejecutivos o directores de empresas.
A mediados de enero, la directora y presidenta de Cintac, Claudia Bobadilla, se inscribió en el listado que aloja el regulador.
También lo hizo el expresidente ejecutivo de Aes Gener y director de Sigdo Koppers, Luis Felipe Cerón. Su par de mesa, Silvio Rostagno, quien ejerce como vicepresidente de la compañía, también está dentro de los nombres que debutan.
Adicionalmente, se sumó a la nómina el director independiente de Cenco Malls, Eduardo Novoa.
Con recorrido en el mundo financiero, figura el director de Banco Internacional, Fred Meller; el execonomista jefe para la región en Principal, Valentín Carril; la exgerenta general de Finanzas de BancoEstado, Andrea Silva; y el managing director de Econsult y exhead of investment banking de Santander Chile, José Luis Jeria.
Con sello gremial
Además, hay una serie de nombres con pasado gremial, como la expresidenta de la Cámara de Centros Comerciales y exsubsecretaria de Economía, Katia Trusich.
También, la exgerenta del área social de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Patricia Aranda.
Entre quienes aún ejercen roles gremiales, destacan el gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, Carlos Soublette, y la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica, Mariela Formas.
