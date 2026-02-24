Click acá para ir directamente al contenido
Inscritos en el registro de directores de AFP supera los 700 candidatos ad portas de juntas de accionistas 2026

Una serie de nombres con trayectoria en el mundo público, privado y gremios figuran entre los más de 70 debutantes en la nómina que aloja el regulador.

Por: M. P. INFANTE Y S. PUMPIN

Publicado: Miércoles 25 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>Raphael Bergoeing, exsuper de Bancos. Katia Trusich, expresidenta Cámara Centros Comerciales. Pedro Pablo Errázuriz, exministro. Patricia Aranda, exgerenta CChC social. Felipe de Mussy, exdiputado. Fotos: Patricio Valenzuela y Archivo</p>

