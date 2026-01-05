Nicolás Goldstein será el nuevo presidente de AmCham Chile
El CEO de Accenture Sudamérica liderará la entidad durante el período 2026-2027,
Noticias destacadas
El directorio de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, eligió a Nicolás Goldstein, CEO de Accenture Sudamérica, como nuevo Presidente de la organización para el período 2026-2027, sucediendo a Roberta Valenca.
Con este nombramiento, AmCham Chile ratifica su objetivo de promover el comercio y la inversión entre Chile y Estados Unidos, así como su compromiso con una agenda orientada al desarrollo económico, la generación de empleo y la modernización regulatoria.
Al asumir la presidencia, Goldstein señaló que “AmCham Chile tiene una responsabilidad estratégica: transformar oportunidades de inversión en proyectos concretos, articular al sector público y privado y profundizar la relación entre Chile y Estados Unidos”.
El foco, añadió que “estará en impulsar espacios de diálogo y continuar consolidando a Estados Unidos como el principal inversionista y socio comercial de Chile, con impacto directo en el crecimiento y el empleo.”
La gerente general de AmCham Chile, Paula Estévez, destacó que Goldstein “aporta una combinación muy valiosa de visión, experiencia regional y conocimiento profundo del mundo empresarial. Su liderazgo permitirá proyectar el trabajo de AmCham con foco en valor para los socios y fortalecimiento de la relación económica entre Chile y Estados Unidos”.
Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires y con un MBA de la Haas School of Business de la Universidad de California, Berkeley, Goldstein como CEO de Accenture Sudamérica Hispana lidera las operaciones de la compañía en Chile, Argentina, Costa Rica y Colombia.
Antes de incorporarse a Accenture, se desempeñó en cargos de alta responsabilidad en LATAM Airlines y Mckinsey, con experiencia profesional en diversos países de América y Europa. Su trayectoria en consultoría abarca múltiples industrias, entre ellas banca, minería, tecnología, aeronáutica y servicios básicos, combinando una visión transversal de negocios con una sólida comprensión de los desafíos de transformación empresarial.
Adicionalmente, ha desarrollado una destacada labor académica como profesor en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de California, Berkeley, y la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de líderes empresariales.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Autoridad resuelve que proyecto que marcaría el debut de Cenco Malls en arriendo de departamentos en La Florida no requiere evaluación ambiental
Obra contempla un edificio habitacional de 26 pisos (con 297 departamentos y cuatro locales comerciales) en un terreno contiguo a su centro comercial Florida Center.
El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Columna de OpiniónVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete