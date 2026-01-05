Nicolás Goldstein será el nuevo presidente de AmCham Chile

El directorio de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, eligió a Nicolás Goldstein, CEO de Accenture Sudamérica, como nuevo Presidente de la organización para el período 2026-2027, sucediendo a Roberta Valenca.

Con este nombramiento, AmCham Chile ratifica su objetivo de promover el comercio y la inversión entre Chile y Estados Unidos, así como su compromiso con una agenda orientada al desarrollo económico, la generación de empleo y la modernización regulatoria.

Al asumir la presidencia, Goldstein señaló que “AmCham Chile tiene una responsabilidad estratégica: transformar oportunidades de inversión en proyectos concretos, articular al sector público y privado y profundizar la relación entre Chile y Estados Unidos”.

El foco, añadió que “estará en impulsar espacios de diálogo y continuar consolidando a Estados Unidos como el principal inversionista y socio comercial de Chile, con impacto directo en el crecimiento y el empleo.”

La gerente general de AmCham Chile, Paula Estévez, destacó que Goldstein “aporta una combinación muy valiosa de visión, experiencia regional y conocimiento profundo del mundo empresarial. Su liderazgo permitirá proyectar el trabajo de AmCham con foco en valor para los socios y fortalecimiento de la relación económica entre Chile y Estados Unidos”.

Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires y con un MBA de la Haas School of Business de la Universidad de California, Berkeley, Goldstein como CEO de Accenture Sudamérica Hispana lidera las operaciones de la compañía en Chile, Argentina, Costa Rica y Colombia.

Antes de incorporarse a Accenture, se desempeñó en cargos de alta responsabilidad en LATAM Airlines y Mckinsey, con experiencia profesional en diversos países de América y Europa. Su trayectoria en consultoría abarca múltiples industrias, entre ellas banca, minería, tecnología, aeronáutica y servicios básicos, combinando una visión transversal de negocios con una sólida comprensión de los desafíos de transformación empresarial.

Adicionalmente, ha desarrollado una destacada labor académica como profesor en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de California, Berkeley, y la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de líderes empresariales.