Los extranjeros tampoco eludieron el alza de la desocupación en el país
En 12 meses, las personas extranjeras ocupadas descendieron 0,4%, informó el INE este viernes.
La tasa de desocupación extranjera en Chile se situó en 7,6% durante el trimestre septiembre – noviembre 2025, lo que implicó un incremento de 0,4 punto porcentual (pp.) en 12 meses, de acuerdo con la información publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).
El alza anual fue consecuencia de la nula variación de la fuerza de trabajo y de la reducción de la población ocupada (-0,4%), escenario donde las personas desocupadas aumentaron 5,8%.
Por género, el desempleo de las mujeres se situó en8,9% y la de los hombres en 6,4%.
En 12 meses, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 80,2% y 74,1%, decreciendo 0,7 pp. y 1,0 pp., en cada caso.
Según sector económico, la contracción de la población ocupada fue influida por alojamiento y servicio de comidas (-9,4%), comercio (-4,3%) e industria manufacturera (-6,9%).
Por categoría ocupacional, los principales descensos se observaron en personal de servicio doméstico (-16,6%) y personas trabajadoras por cuenta propia (-2,7%).
Si se mira bajo la lupa del nivel educacional, basado en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) versión 2011, la caída anual de la población ocupada (-0,4%) fue incidida por aquella con educación secundaria (-2,8%) y educación primaria (-5,2%); mientras que los principales aumentos se suscitaron en educación terciaria de ciclo corto (5,5%) y en educación superior (1,3%).
En este escenario, la tasa de ocupación informal se situó en 27,9%, con un retroceso de 2,2 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 30,0% y 26,1%, con descensos de 2,9 pp. y 1,7 pp., respectivamente.
Las personas extranjeras ocupadas informales disminuyeron 7,9%, incididas tanto por las mujeres (-9,5%), como por los hombres (-6,3%).
