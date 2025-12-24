Firmas jurídicas adecúan áreas de derecho administrativo ante eventuales cambios normativos
El principal compromiso del presidente electo, José Antonio Kast, para reactivar la economía y la inversión se basa en disminuir al máximo la burocracia y, en paralelo, acelerar la entrega de los permisos.
Noticias destacadas
A fines de septiembre se publicó en el Diario Oficial la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, conocida más popularmente como de “permisología”; si bien en ese momento se celebró con bombos y platillos, pues se avizoraba que esta normativa contribuiría a acortar los plazos para la consecución de permisos en diferentes áreas lo que, por consiguiente, reactivaría la inversión; no obstante, aún falta para eso, ya que se requiere de una serie de reglamentos para su implementación. Y es en este aspecto que el presidente electo José Antonio Kast asumió una serie de compromisos que han generado altas expectativas, entre otros, en el mundo legal, donde profesionales expertos en derecho administrativo y estudios jurídicos se están adecuando para apoyar a sus clientes en este ámbito.
Ese es el caso de PRB Abogados que, para hacer frente a los desafíos que vendrán en esta materia, creó el área de Estrategia Regulatoria que será codirigida por el socio del estudio, Francisco Brotfeld, y el consejero Gabriel Del Favero. El primero explica que el desafío de la iniciativa “es acompañar a los clientes en las decisiones más estratégicas de sus compañías, especialmente en aquellos cambios que pueden impactar directamente en sus negocios”.
Y añade que el estudio quiere asumir un rol de consejero estratégico “cuya opinión sea un aporte real para los directorios y equipos ejecutivos en la toma de decisiones relevantes”.
Otra firma que desde hace unos meses comenzó a adecuarse a este nuevo escenario es Sarmiento Walker y García Abogados. Según explican su estudio jurídico se ha adaptado a este y otros cambios, capacitando a sus asociados y poniendo el acento en el aspecto tecnológico. Más recientemente, señalan, comenzaron a implementar herramientas de inteligencia artificial que “han mostrado ser muy útiles, siempre tomando ciertos resguardos”.
El socio del estudio, William García, destaca que “bajo la idea de un Gobierno de emergencia, se ha anunciado que se emplearán todas las herramientas administrativas, sin pasar por el Congreso”, sin embargo, “el estado actual de nuestra cultura jurídica le da un rol importante, pero subordinado, al reglamento frente a la ley, por lo que será interesante ver cómo se lograrán esas medidas desregulatorias sin una ley previa”.
Además, será relevante, dice, la relación que se generará con la Contraloría General de la República y cómo se acelerará el trámite de toma de razón de los reglamentos que actualmente están bajo su revisión.
Por su parte, el socio de Mendoza Luksic y Valencia, Zarko Luksic, señala que el nuevo Gobierno genera expectativas de un Estado más eficiente y moderno para impulsar el crecimiento económico; y que los cambios que se avizoran se implementarán prioritariamente vía reglamentaria, beneficiando la agilidad administrativa. Dentro de estas, el profesional destaca la figura de la autocertificación, que invierte la lógica tradicional de los permisos, facilitando el otorgamiento rápido de los mismos, explica.
En cuanto a la preparación del estudio para este nuevo escenario, Luksic plantea que la firma está “expectante” respecto de los cambios que plantea el nuevo Gobierno, “evaluando si requerirán refuerzos en el equipo o herramientas especializadas para asesorar a clientes en transiciones regulatorias rápidas” y añade que “el primer y esencial paso será la revisión de la nueva normativa y las implicancias que tendrán para las empresas”. Y no descarta incorporar nuevas tecnologías para desarrollar un trabajo acorde a las nuevas exigencias, junto con evaluar si se requerirá reforzar los equipos.
Por último, en Colombara Estrategia Legal tienen la convicción de que con la decisión política de enfrentar la permisología, es previsible que haya más requerimientos que cubrir en el área del derecho administrativo y para responder a los mismos, la firma incorporó con mucha anticipación la tecnología al trabajo diario. Ello, porque -señalan- ya “la Contraloría General de la República ha generado un fuerte impulso al derecho administrativo, tanto en el sector público como para el mundo privado”, a lo que tempranamente se adaptó el estudio, indica el socio de la firma Aldo Díaz.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Sala cuna y PYME: una fórmula del mundo técnico para destrabar uno de los nudos del proyecto
Las investigadoras de Horizontal María José Abud y Soledad Hormazábal identificaron ejes clave. Uno de ellos apunta a permitir que las salas cuna con fines de lucro sean reconocidas en forma oficial.
Cenco Malls lanza la segunda edición de su desafío de innovación abierta CosmoLab
La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero de 2026 y está orientada a startups y scaleups que integren tecnología, sostenibilidad y digitalización para transformar la operación y la experiencia en centros comerciales de la región.
CLC encuentra nuevas inconsistencias financieras por más de US$ 80 millones en administración de Alejandro Gil: acusa "ajustes manuales irregulares" y contrata abogados
La clínica sostuvo que con esto cerrará el capítulo heredado de la antigua administración y será asesorada por el estudio del penalista Juan Domingo Acosta para presentar acciones legales.
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete