Gobierno ingresa al Congreso el reajuste del sector público: costará más de US$ 1.700 millones este año

El proyecto establece un reajuste nominal de 3,4% para los funcionarios estatales. Además, incorpora una serie de medidas misceláneas.

Finalmente y a tres semanas del acuerdo entre el Gobierno y los funcionarios públicos, este martes ingresó al Congreso el proyecto de reajuste a los funcionarios estatales, texto que ha estado en el centro de la discusión por lo que la oposición considera un "amarre" al establecer condiciones para la no renovación de trabajadores a contrata ad portas del cambio de Gobierno.

En el texto, de 167 páginas de extensión, el Ejecutivo entrega detalles del acuerdo alcanzado con la Mesa del Sector Público y que implica un reajuste de remuneraciones de 3,4% nominal, dividido en dos momentos: de 2% a contar del primero de diciembre y de 1,4% a partir del primero de junio de este año.

Así, el texto implica un costo fiscal de US$ 1.775 millones para este año y US$ 1.274 millones el próximo año, así como US$ 1.267 millones en régimen.

La propuesta legislativa incorpora un reajuste del aguilando de Navidad de los funcionarios públicos activos, a $ 71.206 para quienes perciban hasta $ 1.060.493 líquidos mensual; y a $ 37.666 para quienes ganen más de ese monto y que no excedan los $ 3.511.800 mensual.

El aguinaldo de Fiestas Patrias, en tanto, se reajusta a $ 91.682 para quienes reciban menos de $ 1.060.493 líquidos y a $ 63.645 para quienes superen dicho umbral y no perciban más de $ 3.511.800. También se reajustan los bonos de escolaridad, el aporte para servicios de bienestar, bono de vacaciones, el bono de invierno para pensionados y la bonificación de nivelación para alcanzar la remuneración mínima.

Asimismo, el Gobierno oficializa los artículos que generaron controversia con la oposición y el Gobierno entrante, al establecer normas especiales para aplicar la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas.

También, se mandata a que los asesores de gabinete deberán presentar su renuncia a más tardar durante febrero y hacerse efectiva a partir del 11 de marzo.

Los otros cambios

La propuesta también incorpora una serie de medidas misceláneas, como postergar el reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027, lo que también implica postergar el reavalúo agrícola que se realizaría en 2028, establecer un plazo especial para solicitar la rebaja del impuesto territorial sobre predios ocupados, y ampliar el giro de empresas estatales como Correos de Chile al rubro de la logística y de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) al hidrógeno verde.

Asimismo, el proyecto establece la prórroga del teletrabajo hasta 2028 para instituciones de educación superior estatales, Gobiernos Regionales, instituciones del Gobierno Central y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

Volviendo a materias laborales, se precisa que no se puede suspender el pago de asignaciones o exigir reintegrados a los directorios de asociaciones de funcionarios por hacer usos de permisos. También, se establece que las asambleas de dichas agrupaciones se realizarán "preferentemente" fuera de horario laboral.

Adicionalmente, se incorporan excepciones a la norma que establece el retiro de funcionarios de 75 años o más, señalando que podrán ejercer cargos afectos al Sistema de Alta Dirección Pública, así como cargos de ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, de exclusiva confianza y cargos de elección popular. Tampoco cesarán en sus funciones las autoridades unipersonales electas y los académicos de universidades estatales que se indican

Se armonizan normas relacionadas con las 40 horas, en cuanto a la mantención de remuneraciones y beneficios por las jornadas laborales de 44 o 45 horas.

También se crean nuevos cargos directivos de planta en el Instituto de Previsión Social (IPS) y se actualizan plantas directivas en oficinas regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Otra norma miscelánea es la exención del impuesto verde a los vehículos de la Policía de Investigaciones (PDI), la extensión desde 2026 hasta 2028 del Fondo de Emergencia Transitorio para la Reconstrucción de Valparaíso, se permite que los médicos cirujanos que están eximidos de aprobar el Eunacom puedan emitir licencias médicas, y se regula la autorización para que las mutualidades de empleadores presten atención médica a terceros.