Reajuste del sector público: Gobierno y funcionarios estatales logran acuerdo con acotada alza salarial

Pese a eso, habrá un incremento de 5% en el caso de remuneraciones mínimas y bonos para funcionarios de menores ingresos. La ANEF se bajó del acuerdo.

Tras una negociación que se extendió bastante menos de lo usual, finalmente anoche, en horas de la madrugada, finalizó la negociación entre el Gobierno y los funcionarios del Estado para el reajuste salarial.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Hacienda, el acuerdo alcanzado contempla un reajuste gradual de remuneracionesde 3,4% de carácter general, que en la práctica se traduce en un alza real de 0% ya que que la inflación a noviembre se ubicó en 3,4% en doce meses.

Pese a eso, habrá un incremento de 5% en el caso de remuneraciones mínimas y bonos para funcionarios de menores ingresos. Esto irá de la mano junto con una serie de medidas adicionales orientadas a fortalecer condiciones laborales y entregar mayor certeza en la función pública.

Sin embargo, si bien el acuerdo se logró con parte importante las asociaciones de funcionarios que participan en la negociación, una de las que se restó fue la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Con todo, el acuerdo aún no se firma, ya que eso se concretará durante la jornada de hoy.

“Hemos logrado un buen acuerdo, que además del reajuste, pone en el centro la dignidad de la función pública. Con esto completamos cuatro años llegando a acuerdo con la Mesa del Sector Público, mejorando la calidad de vida de quienes trabajan en el Estado y dando gobernabilidad al país”, destacó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Por su lado, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, agregó que "estamos muy contentos de haber alcanzado un acuerdo con la Mesa del Sector Público en el marco de la ley de reajuste. Es un entendimiento que busca equilibrar, por un lado, las demandas económicas de las y los trabajadores del Estado y, por otro, resguardar dos aspectos esenciales:un empleo público de calidad y el pleno ejercicio de los derechos sindicales”.

Desde el mundo sindical, en tanto, el fruto de la negociación también fue respaldado. La coordinadora de la Mesa del Sector Público, Laura San Martín, destacó que "después de dos días de jornadas intensas logramos un acuerdo que va mucho más allá de un guarismo".

En esa línea, la vocera agregó que es un acuerdo con contenido y con principios relacionados a la estabilidad laboral, libertad sindical y trabajo decente.

"Avanzamos también en trabajo decente para las y los compañeros honorarios, con la participación de los gremios, para que resguarden mejor sus derechos Y reafirmamos la libertad sindical, porque no puede ser que dirigentes y dirigentas sindicales pierdan sus remuneraciones por ejercer su rol. En estos principios no transamos. Este acuerdo fortalece la función pública, reconoce el valor del trabajo de las y los funcionarios y permite entregar un mejor servicio a la ciudadanía, con derechos, estabilidad y dignidad", manifestó.

José Manuel Díaz, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), señaló que “es cierto que las expectativas del movimiento sindical siempre son mayores, pero considerando la realidad que estamos viviendo, hemos llegado a un acuerdo que satisface a la mayo ía de la Mesa. Por eso, estamos disponibles para firmarlo e ir a defenderlo al Parlamento”.