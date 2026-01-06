Tractocamión con salmón fresco realizará desde Chiloé el primer viaje de larga distancia con biocombustible en América Latina
El recorrido se realizará a inicios de este año con un vehículo que funcionará con un 15% de bioGNL y un 85% de GNL, lo cual asegura carbono neutralidad.
El Centro de Transporte y Logística (CTL) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello se encuentra trabajando en un proyecto que marcará un hito en el transporte de carga y la transición energética en Chile: el primer viaje de larga distancia utilizando biocombustible en América Latina.
Este proyecto, que se ha desarrollado durante tres años, se materializará a principios de este 2026 para trasladar salmón fresco de la empresa Cermaq Chile en un tractocamión desde la Isla Grande de Chiloé hasta el Aeropuerto de Santiago. La iniciativa es fruto de una alianza en el que participa la institución educacional junto a tres empresas: la salmonera Cermaq Chile, como generador de carga; GLA, como empresa de transporte; y Lipigas, como proveedor de energía, todo esto con el fin de impulsar el uso de bioGNL (bio-gas natural licuado) en la industria salmonera.
“El viaje se realizará con un tractocamión que funcionará con un 15% de bioGNL y un 85% de GNL, lo cual asegura carbono neutralidad. Con este convenio se garantiza que, a partir del 2026, todas las operaciones de Cermaq y GLA serán 100% carbono neutral”, explicó Helmuth Raddatz, ingeniero de proyecto del CTL.
“Este hito nos hace sentir muy orgullosos como profesionales y como centro de investigación. La colaboración de las empresas participantes ha permitido que el sueño de utilizar energéticos sostenibles se haya convertido en una realidad, logrando así tener una operación más limpia mediante la reducción de emisiones y costos”, sostuvo el jefe de Proyectos en Laboratorio de Validación Tecnológica del CTL, Rolando Campos.
Del diésel a los biocombustibles
El objetivo del proyecto es diversificar la matriz energética del transporte terrestre, que tradicionalmente utiliza diésel, impulsando el uso de bioGNL en la industria salmonera, con el fin de que sus operaciones sean cero emisiones. Esto, a su vez, permitirá la transición desde el uso de combustibles fósiles a combustibles provenientes de residuos orgánicos, como etapa previa a la adopción de la electromovilidad.
La firma del acuerdo se concretó a mediados de diciembre pasado en las dependencias de Cermaq en Quemchi (Chiloé), con la participación de todos los actores involucrados, entre ellos Rolando Campos y Helmuth Raddatz en representación del CTL.
El rol del centro de investigación se centró en el desarrollo de las pruebas de GNL mediante metodologías robustas y acceso a datos reales de la operación. Con ello, el equipo generó un informe que dio cuenta del desempeño integral (energético, económico, medioambiental y operacional) de los tractocamiones de prueba, para finalmente realizar las evaluaciones y comparaciones respectivas que habilitarán condiciones de mercado para su masificación.
Con el viaje de inicios de 2026, “Chile se posicionará a la vanguardia de la transición energética en el transporte pesado”, aseguró el CTL.
