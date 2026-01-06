Click acá para ir directamente al contenido
Los Lagos

Tractocamión con salmón fresco realizará desde Chiloé el primer viaje de larga distancia con biocombustible en América Latina

El recorrido se realizará a inicios de este año con un vehículo que funcionará con un 15% de bioGNL y un 85% de GNL, lo cual asegura carbono neutralidad.

Por: Antonia Lagos

Publicado: Martes 6 de enero de 2026 a las 16:50 hrs.

