Los bolsillos celebran: remuneraciones vuelven a subir en el país

Comercio y construcción anotaron las mayores incidencias anuales positivas, según informó el INE. En paralelo, el Banco Central informó de una nueva caída de los avisos laborales por internet en 2025.

Las noticias salariales siguen siendo favorables en el país, pero dentro de un escenario que habla de cierta estabilización. El índice nominal de remuneraciones (IR) registró una expansión de 5,9% en noviembre -el mismo ritmo del mes anterior- frente a igual lapso de 2024, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) este miércoles.

El Índice Real de Remuneraciones -que le resta la inflación- creció 2,4% anual, acumulando una variación de 1,5% en los primeros 11 meses de 2025.

La remuneración media por hora ordinaria se situó en $ 7.083, anotando un alza 6% en 12 meses.

Para las mujeres, el valor alcanzó a $ 6.872, lo que significó un alza 6% anual; mientras que para los hombres se situó en $ 7.277, es decir, un 6,1% más en el mismo período.

Por sector económico, comercio (5,7%) y construcción (7%) consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores, de acuerdo con lo informado esta mañana por

En el primer rubro, destacaron las empresas grandes, seguidas por las pequeñas y las medianas.

Según grupo ocupacional, los más relevantes fueron vendedores, profesionales, científicos e intelectuales y técnicos y profesionales de nivel medio.

En el caso de la construcción también sobresalió el incremento de las empresas grandes, secundadas por las pequeñas y las medianas.

Los grupos ocupacionales con mayor influencia positiva en el sector fueron artesanos y operarios de oficios, profesionales, científicos e intelectuales y técnicos y profesionales de nivel medio.

Enseñanza (6,9%) fue el tercer sector que más aportó y administración pública (5,1%) el cuarto.

Pero no sólo subieron los sueldos, sino que también el índice de costos laborales (ICL), que repitió el alza previa de 6,5%.

El costo laboral medio por hora total fue $ 8.120, consignando un crecimiento de 6,4% en 12 meses. Este valor se ubicó en $ 7.849 para las mujeres, con un alza de 6,5%, y en $ 8.369 para los hombres, con un aumento de 6,4% en el mismo período.

En suma, la brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -5,6%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -6,2%.

Avisos laborales

En paralelo, el Banco Central informó este miércoles de una nueva baja -la tercera seguida- de 3,36% anual en diciembre en el Índice de Avisos Laborales de Internet (IALI), que corresponde al promedio simple de los llamados publicados en los principales portales de empleo web en Chile, con cobertura a nivel nacional.

Dado este resultado, 2025 acusó un descenso de 1,1%, que de todas formas representa una moderación frente a los números rojos que se arrastran desde 2022.

En términos trimestrales, el descenso fue de 2,4% en octubre-diciembre pasado frente al mismo período de 2024.

Las mayores caídas en 12 meses fueron en Los Ríos y Biobío, de 8,35% y 7,18%; mientras que la mayor alza -por lejos- se observó en Aysén, con un 17%.

Por categoría, la disminución más acentuada -sobre 10%- correspondió a personal de apoyo administrativo.