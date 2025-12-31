Cinco innovaciones alimentarias que buscan revolucionar la industria

Una sopa de colágeno de salmón, proteínas de algas, nanoburbujas para hidroponia y una solución para el agro con microorganismos del Desierto de Atacama son parte del Catálogo 2025 de innovación alimentaria, de Transforma Alimentos.

Por sexto año el programa Transforma Alimentos presentó el Catálogo 2025 Innovación Alimentaria de Chile que incluye 50 soluciones, entre ellas, una sopa de colágeno de salmón, una tecnología para liberar proteínas de las algas y un producto para el agro con microorganismos del Desierto de Atacama.

La gerenta de Transforma Alimentos -programa apoyado por Corfo y el Ministerio de Agricultura-, Graciela Urrutia, señaló que el catálogo busca “dar mayor visibilidad a aquellas innovaciones que, además de responder a tendencias globales, presentan un mayor nivel de sofisticación, impacto y potencial de escalamiento internacional”.

Las soluciones se presentan en una plataforma digital en cuatro categorías: Alimentos para una vida saludable, Agri-Food Tech, Sostenibilidad alimentaria y Patrimonio gastronómico.

Para seleccionarlas se realizó una convocatoria abierta y la evaluación consideró criterios como el grado de sofisticación del producto y el enfoque medioambiental e impacto.

Urrutia destacó el avance que tuvo esta edición en la innovación y sofisticación de los productos y procesos en Chile: “Observamos soluciones de mayor base tecnológica, integración de ámbitos de la sostenibilidad, uso de biotecnología y digitalización de procesos”, señaló.

A continuación cinco ejemplos.

CollagenFans busca incorporar el colágeno en la alimentación.

1 CollagenSoup, sopa con colágeno de escamas de salmón

CollagenFans produce sopas, comercializadas bajo la marca CollagenSoup, y batidos con colágeno extraído de escamas de salmón, una proteína presente en el cuerpo humano y que se comienza a perder a partir de los 25 años.

La startup, fundada por Maximiliano Mella, Verónica Gatica y Patricio Cabezas en 2024, busca incorporar el colágeno en la alimentación diaria, principalmente de deportistas y adultos, para reducir dolores articulares, mejorar la movilidad y prevenir lesiones.

Gatica explicó que el contenido de colágeno de las escamas de salmón tiene una mayor coincidencia genética que los que provienen de animales como bovinos o porcinos.

CollagenFans tiene tres alianzas: con AquaChile, que les provee de las escamas de pescado, con Ok Alimentos, donde fabrican los productos, y con el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile.

AquaChile también se encarga del traslado de la materia prima a la fábrica y financia los estudios de laboratorio en el INTA. Un acuerdo que les permite tener “una calidad, trazabilidad, inocuidad y una escalabilidad enorme de poder crecer en conjunto con la industria salmonera”, dijo Gatica.

En septiembre de 2024, la startup comenzó a comercializar sus productos a través de Walmart (Líder), un a “decisión estratégica”, afirmó Gatica, porque buscan llegar “rápidamente al mercado norteamericano que concentra el 38% del consumo mundial de colágeno y va en aumento”.

Nanoforte combate el estrés hídrico de los cultivos.

2 Nanoforte, solución para cultivos con microorganismos del desierto y la Antártica

Pewman Innovation, fundada en 2019, desarrolló Nanoforte, una solución para proteger los cultivos del estrés hídrico y mejorar su rendimiento, a través de nanobiotecnología y microorganismos del Desierto de Atacama y la Antártica.

El cofundador y director de operaciones, Enzo Galliani, comentó que sus laboratorios están en Lampa, en la Región Metropolitana, donde realizan el proceso de producción, “desde el laboratorio, con la materia prima, hasta el producto final”.

Comentó que sus principales clientes están en la industria frutícola y de hortalizas y adelantó que cerrarán 2025 con 5.000 litros comercializados y proyecta alcanzar los 30.000 en Chile en 2026.

El próximo año, además de crecer en el mercado local, iniciarán la expansión a Perú. “Queremos lograr nuestra primera venta en ese país, ya comenzamos el proceso”, dijo Galliani.

Mycoseaweed busca aportar una fuente de proteínas.

3 Mycoseaweed, libera proteína de las algas marinas

La startup nació de un proyecto de tesis doctoral de una de sus fundadoras, Catalina Landeta, en 2022, para valorizar el poder de las algas marinas y transformarlas en fuentes alternativas de proteínas.

Landeta, directora de tecnología de la firma biotecnológica, explicó que las algas marinas cuentan con una pared celular “que nuestro cuerpo no puede asimilar” y agregó que lograron, a través de la fermentación, liberar las proteínas que contienen las algas, “algo que no existe en el mundo”.

La solución la producen en el laboratorio del Centro de Biotecnología y Bioingeniería (CeBiB) de la Universidad de Chile.

Landeta señaló que esperan recibir “unos fondos en 2026” para fabricar sus propios fermentadores, lo que les permitiría producir a mayor escala y realizar colaboraciones.

“Hay varias empresas que están muy interesadas en el producto. Por ejemplo, en Chile, Carozzi y me parece que Wild Foods. La idea es poder producir a mayor escala en 2026”, afirmó.

Woodpack se elabora con biomasa y residuos de celulosa.

4 Woodpack, film sustentable para envases formulado con IA

Hera Materials, fundada en 2022 por Paloma González-Rojas y José Tomás Domínguez en Boston, Estados Unidos, desarrolló Woodpack, un film de papel reciclable y compostable a partir de biomasas y residuos de celulosa con inteligencia artificial (IA). La innovación busca transformarse en una alternativa al uso de plásticos en envases y embalajes en diversas industrias.

Un elemento clave de Woodpack es la plataforma de IA de desarrollo propio -Marie Curie-, que les permite reformular materiales existentes y evaluar nuevas combinaciones sustentables.

El gerente de finanzas y parte del equipo fundador, José Antonio González, explicó que la IA tiene una base de 2.500 datos de diferentes fórmulas. “Fijamos los objetivos que tiene que cumplir en términos de propiedades químicas, por ejemplo, resistencia a la corrosión, resistencia a la tensión y resistencia a la ruptura”, dijo.

La startup cerró una alianza con la industria acuícola de Puerto Montt para el envasado de salmones, la cual comenzará a operar en enero de 2026.

Hoy cuentan con dos laboratorios en EEUU y uno en Chile y el plan para el próximo año es instalar una planta local con capacidad de producción industrial.

La tecnología de nanoburbujas elimina los patógenos del agua.

5 Mallkivitor Hidroponía, flores comestibles y hortalizas cultivadas en agua con nanoburbujas

A mediados de 2018, Michelle Ponce y Pedro Salinas fundaron Mallkivitor Hidroponía en el Valle de Azapa en la Región de Arica y Parinacota.

La startup produce y comercializa hortalizas de hojas, flores comestibles, especialidades culinarias y microgreens en hidroponía con tecnología de nanoburbujas para optimizar la sanidad del agua, la oxigenación y la absorción de nutrientes.

Ponce, CEO de la firma, señaló que al principio la aplicación de nanoburbujas estaba enfocada solo en oxígeno, pero después lo implementaron en todos los procesos productivos.

“Las nanoburbujas están cargadas eléctricamente, entonces pudimos sanitizar el agua, al entrar en contacto con un patógeno estas lo electrocutan”, explicó.

Ponce dijo que la innovación permite “eliminar el 100% de agroquímicos y aumentar en 33% la producción”.

Agregó que estos resultados les abrieron las puertas de sectores como el agro y la acuicultura.

También dijo que están dando asesorías de su tecnología en Tarapacá y Aysén y han tenido “más de 40 reuniones” con personas de diferentes países en ferias de innovación de Italia y Japón.