Prieto nombra a Isabel Monge como nueva socia

A partir de enero de 2026 Isabel Monge asumirá como socia en Prieto Abogados, informó el estudio legal.

Monge Isabel cuenta con 12 años de experiencia y lidera el área de banca y finanzas, donde ha asesorado a tanto acreedores como deudores, en todo tipo de operaciones de financiamiento. Su práctica incluye créditos bilaterales y sindicados, financiamientos de proyectos, deudas convertibles, emisiones de deuda internacionales y estructuración de operaciones de deuda privada. Además, participa activamente en operaciones complejas de reestructuración de pasivos.

incluyendo desde reestructuraciones financieras locales, hasta reorganizaciones bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras del Estado de Nueva York.