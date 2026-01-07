Tradicional cadena de multitiendas de Valparaíso anuncia su cierre definitivo y locales pasarán a ser ocupados por Hites

La empresa fundada a mediados de los años '50 justificó la decisión apuntando a las “millonarias pérdidas” que han registrado en los últimos ejercicios debido a "una serie de contingencias provocadas por los cambios en la economía mundial", especialmente el avance del e-commerce.

La consolidación es una ley inexorable de los mercados que premia a los líderes de un sector y obliga a los rezagados a vender o desaparecer. Así lo han descubierto diversos operadores regionales del retail que han ido bajando la cortina a medida que un puñado de grandes actores se lleva la mayor parte del negocio.

Y esta vez fue el turno de Seidemann, la tradicional cadena de multitiendas de la Región de Valparaíso, que anunció el cierre definitivo de sus últimas sucursales en Quillota y La Calera.

A partir de marzo los locales pasarán a ser ocupados por su rival Hites, aunque el jugador regional subrayó que el traspaso no implica ningún acuerdo a nivel de la propiedad de las empresas y que el nuevo titular actuará “de forma totalmente autónoma e independiente”.

A través de un comunicado, la empresa fundada por Joaquín Seidemann Altmann junto a su padre (Theodoro Seidemann) a mediados de los años '50 justificó la decisión apuntando a las “millonarias pérdidas” que han registrado en los últimos ejercicios y destacó que pese a los diversos ajustes de horarios y reestructuraciones de áreas la operación ya "no resulta viable económicamente" debido a "una serie de contingencias provocadas por los cambios en la economía mundial", especialmente el avance del e-commerce.

La firma, que inició sus operaciones bajo marcas de fantasía como "Vextex" y "Modas Lu" antes de unificar su identidad a fines de los 90, se caracterizó históricamente por renunciar a la expansión masiva a otras regiones para privilegiar el arraigo local en Quillota y La Calera. Bajo esa estrategia de nicho llegaron a administrar cinco sucursales en su mejor momento, diversificando sus operación en locales especializados en líneas de hogar y calzado, además de sus tiendas matrices, una red que actualmente operaba con cuatro tiendas activas en la zona.

En el documento recordaron la desaparición de competidores como Corona y destacaron que incluso gigantes como Falabella y Ripley han debido cerrar sucursales para potencia las ventas por Internet.

La cadena envió además un mensaje a sus clientes, señalando que seguirá atendiendo con normalidad hasta el cierre definitivo y aseguró que la operación "se hará con pleno respeto y estricto cumplimiento a todas las obligaciones laborales", mediante un plan que será comunicado oportunamente.

En el comunicado, la empresa expresó su agradecimiento a los trabajadores por “el compromiso, la excelencia, el alto desempeño y la ejemplar dedicación que han demostrado durante tantos años”, reconociendo que su aporte ha sido “fundamental para el desarrollo y prestigio de las Multitiendas Seidemann”.