Declaran alerta temprana preventiva en Valparaíso tras detección de influenza aviar H5N1 en humedal

El hallazgo se produjo tras reportes de mortandad de cisnes coscoroba en el humedal El Yali. El SAG activó el Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria y reforzó la vigilancia por la cercanía con planteles avícolas.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó la presencia de influenza aviar altamente patógena H5N1 en aves silvestres en el humedal El Yali, en la región de Valparaíso, luego de analizar muestras obtenidas tras una denuncia por mortandad de cisnes coscoroba en el sector. Las muestras fueron examinadas en el laboratorio central del organismo y resultaron positivas al virus, lo que activó los protocolos sanitarios correspondientes. La autoridad puso en marcha el Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria y desplegó equipos de vigilancia y muestreo en la zona afectada.

El operativo se desarrolla en coordinación con organismos públicos como Sernapesca, Senapred y el Ministerio de Salud, además de actores del sector privado, considerando la cercanía del hallazgo con planteles avícolas.

La detección ocurre en medio de un plan de vigilancia intensiva que el SAG mantiene desde hace varios meses debido a la circulación internacional del virus. La autoridad sanitaria reforzó los monitoreos considerando la temporada de migración de aves y la alerta sanitaria levantada la semana pasada tras la confirmación de la enfermedad en planteles productivos en Argentina y en fauna silvestre en Uruguay y Brasil.

Desde el servicio recalcaron que el hallazgo corresponde a aves silvestres, por lo que no afecta el estatus sanitario del país en materia avícola. “Es importante señalar que, al tratarse de casos confirmados en aves silvestres, la situación no implica el cierre de mercados para Chile, manteniendo su estatus sanitario de país libre de influenza aviar altamente patógena en aves comerciales”.

Impacto del último brote

El antecedente más reciente de influenza aviar en Chile se registró durante el brote que se extendió hasta 2023, episodio que tuvo un impacto sanitario y productivo relevante.

Según cifras oficiales, la enfermedad afectó a más de 100 mil aves silvestres pertenecientes a 52 especies distintas. También comprometió a 175 criaderos de traspatio y alcanzó a 12 establecimientos comerciales.

Las consecuencias también se reflejaron en el comercio exterior. Durante el período más crítico del brote, 78 mercados internacionales suspendieron temporalmente la importación de productos avícolas chilenos. Con el control de la enfermedad y las gestiones sanitarias posteriores, esos mercados fueron reabiertos.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El virus además registró presencia en otras especies. Durante el brote se detectaron contagios en mamíferos marinos y se confirmó un caso de infección en humanos.

Desde agosto de 2023 Chile se mantiene oficialmente libre de influenza aviar altamente patógena en aves comerciales, condición que el SAG busca resguardar mediante sistemas permanentes de vigilancia epidemiológica.

Llamado a reforzar bioseguridad

La influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta tanto a aves domésticas como silvestres y no tiene cura. En determinadas circunstancias, el virus puede transmitirse a otras especies, incluidos los seres humanos.

Frente al nuevo caso detectado en fauna silvestre, el SAG llamó a reforzar las medidas de seguridad en criaderos domésticos y gallineros, especialmente para evitar el contacto entre aves de corral y aves silvestres que puedan portar el virus.

La autoridad sanitaria pidió además reportar de inmediato cualquier signo compatible con la enfermedad. Entre los síntomas se incluyen falta de apetito, descoordinación, plumaje erizado, dificultad respiratoria con secreciones nasales, diarrea, disminución en la postura de huevos, con cáscaras blandas o deformes, hinchazón de cabeza, coloración azulada en cresta, barbillas o patas, además de postración o muerte.

Ante la presencia de estos síntomas, el SAG solicitó contactar de inmediato al servicio a través del teléfono 2 2345 1100 o del correo oficina.informaciones@sag.gob.cl para activar los protocolos sanitarios correspondientes.