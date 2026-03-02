Sopraval ingresa al SEIA proyecto de US$ 160 millones para ampliar la producción de su planta de La Calera a su máxima capacidad autorizada

Este viernes 27 de febrero, en representación de Sopraval SpA, el director Luis Felipe Fuenzalida ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la declaración de un proyecto de ampliación de la planta faenadora que la productora avícola tiene en la comuna de La Calera, Región de Valparaíso.

La iniciativa, que contempla una inversión de US$ 160 millones, busca fortalecer la infraestructura existente para que la planta pueda operar al máximo de su capacidad autorizada de 270 mil toneladas al año, equivalente a 94.736.842 pollos.

Para redistribuir e instalar los nuevos equipos que conformarán la línea de producción se busca extender la actual sala de máquinas, además de ampliar la sala de despacho de producto terminado, el digestor, y la planta de tratamiento de Residuos Industriales Líquidos (Riles) para incrementar su capacidad de caudal a 267 m3/hr. Junto con ello, las modificaciones a la planta de tratamiento permitirán reutilizar de parte del efluente tratado (25 m³/hr ) en tareas de riego y lavado y disminuir las descargas de la planta y el requerimiento de agua para la operación.

Asimismo, se considera ampliar la sala de generación para incorporar tres nuevos generadores eléctricos de 2.500 KVA cada uno y ocho nuevos transformadores, que en total aportarán 15 mil KVA, aumentando la capacidad instalada total de la planta a 28.715 KVA.

El desarrollo, que contempla un horizonte de vida útil de 25 años, considera la creación de 180 puestos de trabajo durante la fase de construcción y de 1.049 plazas cuando esté en operación.

Cabe recordar que hace un par de años, Agrosuper, controlador de Sopraval, decidió poner fin al procesamiento de pavos, el producto tradicional de la marca, debido a la alta volatilidad en los precios de este alimento, y reconvertir sus planteles a la producción de pollos.