EFE Valparaíso asume de emergencia operación de microbuses en Quilpué y Villa Alemana tras polémico fin de contratos de la concesionaria
La empresa estatal activó este lunes servicios de buses para suplir las líneas C01, C02 y C03, adelantándose a las proyecciones iniciales que apuntaban a un colapso en el transporte local.
Un escenario de alta tensión se vivió este fin de semana en la provincia de Marga Marga tras la expiración, el pasado 31 de enero, de los contratos de operación de la Unidad de Negocio N°11 (UN11), a cargo de la empresa de Transportes Rojas y Soto ltda. El cese de las funciones de los recorridos C01, C02 Y C03 amenazaba con dejar sin conectividad a más de 20 mil usuarios diarios en las comunas de Quilpué y Villa Alemana.
Sin embargo, tras intensas negociaciones durante este fin de semana, el Ministerio de Transporte activó este lunes 2 de febrero un plan de contingencia liderado por EFE Valparaíso. Desde las 06:00 horas de hoy, la empresa estatal comenzó a operar servicios especiales de buses —identificables por sus colores amarillos y verdes— para cubrir las rutas críticas, actuando como alimentadores hacia el tren Limache-Puerto y conectando zonas residenciales como Troncos Viejos, Peñablanca y Los Pinos.
La medida busca contener el impacto operativo tras la salida de la flota anterior y evitar el colapso del sistema, adelantando la solución, según el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, que se preveía recién para el miércoles o jueves de esta semana.
Investigación en Fiscalía
La decisión de no renovar el contrato a la operadora saliente no responde solo a un término administrativo, sino a graves hallazgos regulatorios. La Seremi de Transportes de Valparaíso emitió una declaración que, tras una “acuciosa revisión” del rendimiento operacional y legal de la UN11, se optó por no prorrogar la concesión.
La autoridad de transportes reveló que la determinación se tomó “en virtud de los antecedentes técnicos y la detección de potenciales vicios, los cuales están siendo investigados por la Fiscalía”.
A pesar de la salida de las tres líneas troncales, la autoridad aseguró que la zona no quedará desabastecida, ya que se mantienen operativos cinco servicios paralelos a los extintos de la UN11 además de la oferta de taxis colectivos y el paulatino aumento de la flota de emergencia de EFE.
Críticas a la gestión y "solución parche"
La transición no ha estado exenta de fricciones políticas. El alcalde Nelson Estay calificó duramente la gestión del Ministerio, acusando improvisación y falta de planificación, dado que el problema contractual se conocía con más de un mes de antelación.
“Cuando se hacen mal las cosas, pasa esto. No se puede improvisar con un servicio tan importante", señaló el edil, quien hasta el viernes había sido informado por el ministro Juan Carlos Muñoz que la solución con EFE debía pasar por una sesión extraordinaria de directorio, lo que retrasaría la implementación hasta el 5 de febrero.
Finalmente, la presión de los municipios y la urgencia de la demanda aceleraron el acuerdo con EFE Valparaíso para iniciar operaciones este mismo lunes.
Licitación en 2026
Desde la Seremi de Transportes recalcaron que la operación de EFE es una medida transitoria. El objetivo de fondo es reestructurar el sistema mediante un concurso público que ofrezca una solución definitiva al transporte urbano en ambas comunas.
Según las proyecciones de la autoridad, se espera que este proceso de licitación concluya hacia el tercer trimestre de 2026, período durante el cual la estatal ferroviaria mantendrá su rol subsidiario en la superficie para garantizar la continuidad operacional en la provincia de Marga Marga.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
