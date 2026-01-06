Banco Central: se reduce la deuda de los hogares, pero crece la necesidad de financiamiento de la economía

En el tercer trimestre de 2025, la tasa de ahorro de la economía chilena se mantuvo estable en un 21,9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Al tercer trimestre de 2025, el ingreso nacional y el consumo crecieron un 8,1% y 7,5% anual respectivamente, con lo cual la tasa de ahorro de la economía chilena se mantuvo estable en un 21,9% del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con las Cuentas Nacionales por Sector Institucional del período, publicadas este martes por el Banco Central, el Gobierno general y las sociedades financieras aumentaron sus tasas de ahorro en 0,2 y 0,1 punto porcentual (pp.), respectivamente. En tanto, las empresas no financieras mantuvieron su tasa de ahorro en 13,7% del PIB, mientras que la de los hogares se redujo en 0,3 pp., situándose en 5,3% del Producto.

La necesidad de financiamiento, en tanto, se situó en 2,5% del PIB, superior en 0,6 pp. respecto al segundo trimestre. “Este resultado se debió a un mayor déficit de las empresas no financieras y a la menor capacidad de los hogares”, explicó el instituto emisor.

Por su parte, el Gobierno general registró una necesidad de financiamiento de 2,3% del Producto, inferior en 0,2 pp. en comparación al período previo, y las sociedades financieras alcanzaron una capacidad de financiamiento de 1,2% del PIB, superior en 0,1 pp. respecto al segundo cuarto de 2025.

Respecto del endeudamiento sectorial, las empresas no financieras presentaron un ratio de deuda como porcentaje del PIB de 94,1%, lo cual significó un incremento respecto a lo registrado en el lapso anterior. Este aumento se explicó principalmente por el incremento de la deuda externa, impulsado mayormente por la depreciación del peso frente al dólar, aseguró la entidad monetaria.

A su vez, el Gobierno general elevó su deuda en 1,1 pp., alcanzando un 41,6% del PIB, debido al aumento del saldo de títulos de deuda por nuevas emisiones y por el efecto del tipo de cambio sobre las inversiones en moneda extranjera.

Por otro lado, la deuda como porcentaje del PIB de los hogares fue de 46,6%, inferior en 0,4 pp. en relación a junio de 2025.

En el ámbito de las posiciones financieras netas -diferencia entre activos financieros y pasivos-, la economía en su conjunto mantuvo su posición deudora frente al resto del mundo en 18,5% del PIB.

En particular, los hogares anotaron una posición acreedora neta de 124,9% del PIB, superior en 3,4 pp. con respecto al trimestre previo, en gran medida explicado por un mayor saldo en los fondos de pensiones, aseguró el ente autónomo.

Las empresas no financieras, a su vez, aumentaron su saldo deudor neto en 2,6 pp., hasta un 121,8% del Producto, explicado en parte por un mayor saldo deudor de otras cuentas, acciones y títulos de deuda.

Asimismo, el Gobierno general aumentó su posición deudora neta en 0,6 pp., alcanzando a 15,4% del PIB, debido al mayor saldo deudor en títulos de deuda. Finalmente, las sociedades financieras registraron una posición deudora de 6,1% del PIB, superior en 0,2 pp., en comparación al cuarto precedente.