Click acá para ir directamente al contenido

Principal Chile afina la venta de su negocio de rentas vitalicias y Grupo Santander sería el comprador
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Banco Central: se reduce la deuda de los hogares, pero crece la necesidad de financiamiento de la economía

En el tercer trimestre de 2025, la tasa de ahorro de la economía chilena se mantuvo estable en un 21,9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Por: Catalina Vergara

Publicado: Martes 6 de enero de 2026 a las 09:34 hrs.

Catalina Vergara Banco Central ahorro deuda economia chilena
<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Gigante alemana RWE dejará Chile tras aterrizar en 2019: ya tenía la aprobación ambiental de su primer proyecto
2
Empresas

Masisa, la compañía chilena que nunca se fue del país y califica sus activos venezolanos como “reserva de valor”
3
Mercados

¿Adiós al ejecutivo tradicional? Los nuevos perfiles que buscan los bancos y las fintech
4
Mercados

Gerente general de Mallplaza vende acciones para financiar compra ligada a plan de incentivos
5
Empresas

Del auge al repliegue: cómo el régimen en Venezuela golpeó al imperio Cisneros, exdueño de Chilevisión
6
Internacional

Expertos ponen cifras al petróleo venezolano: US$ 100 mil millones en inversiones para alcanzar producción de la era pre-Chávez
7
Empresas

El ingeniero que hizo 65 denuncias ante la SEC de EEUU y puede afectar a NovaAndino Litio
8
Economía y Política

Perfil de la población venezolana en Chile: un grupo al alza y con alto subempleo
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete