Fondos de private equity extranjeros aumentan compras de empresas medianas chilenas

El foco está en compañías profesionalizadas, con liderazgo en nichos específicos y espacio para crecer tanto de forma orgánica como vía adquisiciones.

Una nueva tendencia comienza a consolidarse en el mercado de fusiones y adquisiciones en Chile. Tras varios años concentrados en activos de gran tamaño, los grandes fondos internacionales de private equity están girando su mirada hacia el segmento mid market o medianas empresas (generalmente definidas por un rango de ingresos anuales que oscila entre US$ 10 millones y US$ 1.000 millones) local.

El atractivo de los fondos por este tipo de empresas obedece a aquellas que tienen un perfil altamente profesionalizado, posiciones relevantes en nichos específicos y con potencial de expansión tanto orgánica como inorgánica.

Otro factor que impulsa este negocio es que, a diferencia de grandes compañías, en el segmento mid market los fondos pueden ejecutar planes de transformación más profundos, aplicando mejoras operacionales, estrategias de consolidación sectorial, entre otros.

“Hemos visto fondos internacionales que han estado muy activos durante los últimos años en el país, particularmente en industrias como agroindustria, consumo, logística y energía”, señaló el socio de finanzas corporativas M&A de Deloitte, Augusto Aboitiz.

El giro hacia el mid market también responde a factores financieros. Aboitiz apuntó que “estas compañías son más ilíquidas y transan a múltiplos más bajos, por lo que hay un espacio importante para obtener retornos atractivos”.

A esto se suma una menor competencia por los activos, ya que los grandes actores suelen enfocarse en targets de mayor tamaño, dejando este segmento con menos presión compradora.

A juicio del socio de deals de PwC Chile, Joaquín Pérez, estos fondos “buscan industrias que converjan con su tesis de inversión y donde consideren que pueden crear valor en los activos adquiridos. En algunos casos, la adquisición de la compañía es usada como una plataforma para posteriormente expandirse con adquisiciones adicionales dentro de esa misma industria”.

Transacciones

La agroindustria chilena es uno de los rubros donde se ha observado mayor dinamismo, con operaciones relevantes en los últimos años.

En ese ámbito, el fondo estadounidense RRG Capital Management, a través de su plataforma Frutura Produce, concretó en los últimos tres años la adquisición de Subsole y Giddings, ambas exportadoras agrícolas.

Además, en este sector se ha visto un fuerte interés de fondos de pensiones extranjeros, especialmente canadienses, por activos del segmento mid market. Esto se ha reflejado tanto en inversiones en compañías como Hortifrut y la compra de campos agrícolas, en particular ligados al cultivo de avellanas.

En logística, el fondo HIG Capital ingresó al segmento mediante la adquisición indirecta de Loginsa a través de Ransa, mientras que la brasileña Patria Investments compró la cadena de suministro de frío, Icestar y, posteriormente, Friofort.

En otros rubros, HIG Capital también tomó el control de Virutex y el fondo Windin Capital adquirió en 2024 una planta eólica de 34 MW en Chile.