Grupo francés compra chilena Hidronor y se convierte en la empresa líder en residuos peligrosos en el país

Séché Environnement también adquirió La Filippa, en Italia. Estas operaciones, que tendrán un impacto global en la deuda neta del grupo de unos US$ 240 millones, se concretarán en las próximas semanas.

Por: Karen Peña

Publicado: Martes 6 de enero de 2026 a las 11:00 hrs.

medioambiente compra Francia empresas Karen Peña
