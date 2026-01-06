Grupo francés compra chilena Hidronor y se convierte en la empresa líder en residuos peligrosos en el país

Séché Environnement también adquirió La Filippa, en Italia. Estas operaciones, que tendrán un impacto global en la deuda neta del grupo de unos US$ 240 millones, se concretarán en las próximas semanas.

Dos nuevas operaciones se sellarán en la vereda medioambiental. Séché Environnement -un grupo industrial francés que opera en nueve países- anunció la adquisición de Hidronor, empresa líder en la gestión de residuos industriales en Chile. Pero también de La Filippa, en Italia, una empresa familiar fundada en 2008 que explota una instalación de almacenamiento de residuos no peligrosos situada en Liguria.

Según explicó la francesa en un comunicado que publicó este lunes en su sitio web, con la adquisición de Hidronor, Séché Environnement se convierte en la empresa líder en gestión de residuos peligrosos en Chile. Añadió que esta operación amplía las operaciones de Séché Environnement en todo Chile y dota al grupo de nuevas capacidades de tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos para atender a sus principales clientes industriales.

Respecto a la adquisición de La Filippa, la francesa indicó que permite a Séché Environnement ampliar su red en el norte de Italia y su oferta de servicios a clientes industriales estratégicos en esta región, donde el Grupo ya es uno de los principales operadores de residuos industriales.

"Al generar sinergias industriales intragrupo, también refuerza la capacidad del Grupo para integrar los crecientes flujos de residuos procedentes de sus distintos emplazamientos en Italia", sostuvo la francesa en el escrito.

La Filippa, con 18 empleados, fue destacada por la francesa como una empresa de alto rendimiento que generó unos ingresos de unos 13 millones de euros y un EBITDA de unos 8 millones de euros en 2024.

La francesa detalló que los recursos de tesorería disponibles del Grupo se utilizarán para financiar estas dos adquisiciones, con un impacto global en la deuda financiera neta del grupo de unos 230 millones de euros (unos US$ 240 millones). Ambas adquisiciones serán efectivas a partir de 2026 y se concretarán en las próximas semanas.

El perfil de Hidronor

Fundada en 1991, Hidronor -propiedad del fondo Equitas y la sucesión de Víctor Hugo Puchi, entre ambos 51% y el holding belga Machiels el 49%- es la empresa chilena líder en la gestión de residuos peligrosos. La francesa destaca que la firma ha desarrollado una sólida experiencia en el tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos, con una cartera de más de 2.500 clientes principalmente industriales en diversos sectores objetivo como minería, energía y química.

Hidronor procesa anualmente entre 350 kt y 400 kt de residuos a través de tres plantas ubicadas estratégicamente a lo largo de Chile, lo que le permite dar una cobertura nacional que se complementa -aseguró la parte compradora- "perfectamente con las instalaciones de Séché Chile en el Norte (Antofagasta), Centro (Pudahuel) y Sur (Copiulemu) del país".

A través de su filial especializada Greendot, Hidronor también está presente en el sector de la valorización de residuos industriales, que está experimentando un rápido crecimiento.

Con 260 empleados, Hidronor generó unos ingresos de unos 42 millones de euros en 2024. La francesa recogió que la empresa ha experimentado un crecimiento constante de los ingresos de alrededor del 10% anual, apoyado por la evolución favorable de los precios y su base de clientes leales, que consiste principalmente en grandes grupos industriales, lo que le proporciona una base de contratos a largo plazo y hace que aproximadamente el 90% de sus ingresos sean recurrentes

Con un Ebitda de alrededor de 14 millones de euros en 2024, Hidronor -dijeron- también cuenta con una alta rentabilidad bruta de explotación, que históricamente supera el 30% de sus ingresos.