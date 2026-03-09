Ad portas del cambio de mando, Comité de Ministros acoge recurso y da luz verde a proyecto en dunas de Reñaca

La instancia revisó reclamaciones de dos iniciativas que totalizan una inversión de US$ 233 millones. Una de ellas es precisamente el Edificio Makroceano, con una inversión de US$ 48 millones.

Tal como estaba contemplado en la citación que se emitió la semana pasada, la tarde de este lunes, a solo dos días del cambio de mando, el Comité de Ministros -presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrado por las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería- revisó las reclamaciones de dos proyectos que totalizan una inversión de US$ 233 millones, los que lograron luz verde.

En el caso del proyecto Edificio Makroceano, de Makroceano S.A., que alcanza una inversión de US$ 48 millones, el Comité resolvió acoger el recurso de reclamación presentado por el titular de la iniciativa en contra de la resolución del 4 de septiembre de 2024 que calificó ambientalmente desfavorable el proyecto. Así, el proyecto pasó a ser calificado favorablemente.

El reclamante proponente había solicitado revertir la calificación ambiental, ofreciendo nuevas compensaciones en biodiversidad.

Este proyecto consiste en la construcción, venta y consecuente operación de un edificio de departamentos con destino habitacional, con un total de 149 departamentos, 243 estacionamientos para vehículos y 149 bodegas, en la comuna de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.

Se trata de una obra relevante, porque está emplazado a 240 metros del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón y a pocos pasos del sector donde se registraron los socavones en Viña del Mar. De hecho, este hito se suma a uno logrado hace pocos días: la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo acogió la reclamación presentada por la inmobiliaria e instruyó a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar aprobar nuevamente el anteproyecto del proyecto.

Mientras, respecto a la iniciativa Adecuación Operacional Faena Minera Caserones, de SCM Minera Lumina Copper Chile, que contempla US$ 185 millones, la instancia estuvo por rechazar el recurso del observante PAC, el cual fue presentado por la Comunidad Indígena Colla Tata Inti del Pueblo Los Loros. En su escrito, se pedía el rechazo o calificación desfavorable del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto. En consecuencia, se confirmó la calificación favorable.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Esta iniciativa -que se ubica al interior de la faena Minera Caserones, en la comuna de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama- busca la obtención de la correspondiente calificación ambiental para un conjunto de modificaciones que el proyecto Caserones requiere para la adecuación operacional de su faena minera, manteniendo la producción y vida útil actualmente aprobadas, y dando cumplimiento a los compromisos asumidos en Programa de Cumplimiento refundido presentado a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Cabe recordar que, si bien se esperaba, en la última citación del Comité no se puso en tabla el proyecto Maratué, iniciativa inmobiliaria de la familia Lería en la Región de Valparaíso que abarca una inversión de US$ 2.000 millones. De esta manera, representa una inversión relevante que sigue pendiente de revisión en la instancia.

La instancia bajo el Gobierno de Boric

La reunión fue la última de la administración del Presidente Gabriel Boric, período en el que se realizaron 30 sesiones, cinco más que el período anterior, y se evaluaron 48 proyectos, un 30% más que el mandato previo, según precisaron desde el Ministerio del Medio Ambiente. En cuanto a montos de inversión, se revisaron iniciativas que involucran US$ 22.812 millones, el doble que los US$ 11.870 millones entre la gestión 2018 y 2022.

En cuanto a plazos, los tiempos de tramitación -que consideran el promedio total desde la admisión a la resolución final- se redujeron -dijeron- en un 9%, mientras que los tiempos de espera desde la admisión a trámite hasta la sesión del Comité de Ministros descendieron en un 16%. Finalmente, se redujo en más de 1.000 días el máximo de tiempo de espera para que un proyecto fuera revisado por el comité.