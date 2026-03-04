Comité de Ministros tendrá su última sesión dos días antes del cambio de mando, pero no contempla proyecto por US$ 2.000 millones

El próximo lunes, a las 16.00 horas, la instancia revisará las reclamaciones de dos iniciativas que totalizan una inversión de US$ 233 millones.

A exactamente una semana del fin del Gobierno, se citó a una nueva sesión del Comité de Ministros, presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. La segunda sesión ordinaria del año pero la última bajo la actual administración se realizará el próximo lunes a las 16.00 horas donde se revisarán las reclamaciones de dos proyectos que totalizan una inversión de US$ 233 millones.

Se trata del proyecto Edificio Makroceano, de Makroceano S.A., el cual alcanza una inversión de US$ 48 millones. Y, además, la iniciativa Adecuación Operacional Faena Minera Caserones, de SCM Minera Lumina Copper Chile, que contempla US$ 185 millones.

La primera iniciativa consiste en la construcción, venta y consecuente operación de un edificio de departamentos con destino habitacional, con un total de 149 departamentos, 243 estacionamientos para vehículos y 149 bodegas, en la comuna de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso. La reclamación en cuestión fue presentada por el titular de la iniciativa en contra de la resolución del 4 de septiembre de 2024 que calificó ambientalmente desfavorable el proyecto.

La segunda iniciativa que figura también en tabla -que se ubica al interior de la faena Minera Caserones, en la comuna de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama- busca la obtención de la correspondiente calificación ambiental para un conjunto de modificaciones que el proyecto Caserones requiere para la adecuación operacional de su faena minera, manteniendo la producción y vida útil actualmente aprobadas, y dando cumplimiento a los compromisos asumidos en Programa de Cumplimiento refundido presentado a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

En este último caso, se revisará un recurso de reclamación relacionado al proceso de participación ciudadana, el cual fue presentado por la Comunidad Indígena Colla Tata Inti del Pueblo Los Loros. En su escrito, se pide el rechazo o calificación desfavorable del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

De esta manera, se dejará en compás de espera al proyecto Maratué, iniciativa inmobiliaria de la familia Lería en la Región de Valparaíso, la cual abarca una invesión de US$ 2.000 millones. Esta representa una inversión relevante que sigue pendiente de revisión en el Comité de Ministros.

Bajo el actual Gobierno, el Comité de Ministros ha realizado 29 sesiones donde se han revisado 47 proyectos que involucran US$ 25.100 millones. En la administración anterior, se realizaron 26 sesiones, con la revisión de 37 proyectos que involucraban US$ 11.788 millones.