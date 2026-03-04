Click acá para ir directamente al contenido
Comité de Ministros tendrá su última sesión dos días antes del cambio de mando, pero no contempla proyecto por US$ 2.000 millones

El próximo lunes, a las 16.00 horas, la instancia revisará las reclamaciones de dos iniciativas que totalizan una inversión de US$ 233 millones.

Por: Karen Peña

Publicado: Miércoles 4 de marzo de 2026 a las 12:04 hrs.

<p>Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente. </p>

