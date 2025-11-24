Comité de Ministros mantiene la calificación favorable de dos proyectos que involucran casi US$ 300 millones

En su octava sesión ordinaria del año, el Comité de Ministros -presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrado por las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería- se pronunció respecto de los recursos de reclamación asociados a los proyectos “Continuidad Operacional Distrito Pleito Fase 3” y “Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68”. En ambas iniciativas, las cuales suman US$ 291 millones, la instancia decidió mantener la calificación favorable.

En primer lugar, el Comité se pronunció sobre el recurso de reclamación presentado por Compañía Minera del Pacífico en contra de una condición establecida en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable emitida por la Dirección Ejecutiva, respecto del proyecto interregional “Continuidad Operacional Distrito Pleito Fase 3”, iniciativa que involucra una inversión de US$ 32 millones.

El proyecto tiene por objeto dar continuidad, por siete años, a la extracción y posterior beneficio en las dos plantas de procesamiento aprobadas en la faena de Distrito Pleito, con el propósito de producir minerales de hierro, considerando la ampliación de los rajos, de los botaderos de estériles y del botadero de rechazos, actualmente autorizadas en la faena minera, y nuevas obras de manejo de aguas lluvias.

En un comunicado, desde la cartera de Medio Ambiente indicaron que en su reclamación el titular solicitó que sea modificada parcialmente la condición impuesta en el considerando 12.1 de la RCA.

En base al informe de Conaf en fase recursiva y el análisis del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el Comité de Ministros estuvo por acoger el recurso de reclamación manteniendo la calificación favorable del proyecto, modificando parcialmente la condición de acuerdo con lo solicitado por el reclamante.

Luego, la instancia se pronunció sobre los recursos de reclamación presentados por observantes del proceso de participación ciudadana -una persona natural y una persona jurídica- en contra de la RCA favorable emitida por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, respecto del proyecto “Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68” de Sociedad Concesionaria Conexión Vial Ruta 78-68 S.A., el cual tiene una inversión de US$ 259 millones.

El proyecto consiste en la construcción de una vía expresa de 9,2 km de longitud aproximada, construida en doble calzada, que conecta las rutas 68 y 78. Inicia en el término de la Concesión Costanera Norte y se extiende longitudinalmente en dirección sur empalmando en Av. Cuatro Poniente hasta la calle Asunción, extendiendo sus obras de mejoramiento del sector hasta el empalme entre las Avenidas Cuatro Poniente y Camino Rinconada.

Desde la cartera de Medio Ambiente informaron que, en base a los informes de los organismos técnicos con competencia ambiental y el análisis del SEA, el Comité de Ministros estuvo por rechazar los recursos de reclamación y mantener la calificación favorable, ya que consideró que las observaciones ciudadanas realizadas durante la evaluación ambiental fueron ponderadas adecuadamente.