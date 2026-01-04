Marco Rubio establece las demandas de EEUU para los líderes en ejercicio de Venezuela
Washington controla Caracas mediante embargo naval a exportaciones petroleras, dice secretario de Estado
Marco Rubio expuso una serie de demandas que Washington espera que los gobernantes de Venezuela cumplan después de que Estados Unidos capturó al presidente del país, Nicolás Maduro, y dijo que evaluaría sus próximos pasos con Caracas en función de si se cumplen las condiciones.
En una entrevista con CBS el domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos se negó a ofrecer más detalles de cómo Estados Unidos planeaba “manejar” Venezuela, tal como Donald Trump había prometido el sábado.
Rubio dijo que el control estadounidense se estaba ejerciendo actualmente a través de su embargo naval a las exportaciones de petróleo, pero Trump mantuvo la “opcionalidad” de tomar más medidas si fuera necesario.
Dijo que Estados Unidos esperaba ver "cambios" en Venezuela, incluyendo que la industria petrolera debía ser "gestionada para el beneficio del pueblo", un alto al "narcotráfico" y a los "problemas de pandillas", la eliminación de los grupos militantes colombianos FARC y el ELN, y que sus gobernantes "ya no deberían acercarse a Hizbulá e Irán en nuestro propio hemisferio".
"Vamos a juzgar a quienquiera con quien interactuemos en el futuro en función de si se cumplen o no esas condiciones", dijo Rubio.
El secretario de Estado estadounidense dijo que habló el sábado con Delcy Rodríguez, la segunda al mando de Maduro que asumió el poder en Caracas, pero no describió la naturaleza de su conversación.
“Haremos una evaluación basándonos en lo que hagan, no en lo que digan públicamente mientras tanto, ni en lo que hayan hecho en el pasado en muchos casos, sino en lo que hagan de cara al futuro”, dijo Rubio sobre el liderazgo restante en Venezuela. “Así que vamos a averiguarlo”.
El sábado, Trump descartó la posibilidad de que Estados Unidos pudiera respaldar rápidamente a María Corina Machado, figura de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, como el próximo líder del país, o a Edmundo González, quien es ampliamente considerado como el ganador de las elecciones de 2024.
Rubio dijo que sentía “admiración” tanto por Machado como por González, pero que debía haber “un poco de realismo” sobre la posibilidad de que Venezuela celebrara nuevas elecciones y se convirtiera en una democracia.
“Tienen este sistema de chavismo desde hace 15 o 16 años, y todo el mundo se pregunta por qué 24 horas después de que arrestaron a Nicolás Maduro, no hay un cronograma de elecciones para mañana”, dijo Rubio.
“Por supuesto que queremos ver una transición de Venezuela completamente diferente a la actual. Pero, obviamente, no esperamos que eso ocurra en las próximas 15 horas”, dijo. “Lo que sí esperamos es que avance en esa dirección. Creemos que es en nuestro interés nacional y, francamente, en el interés del pueblo venezolano”.
En declaraciones a la NBC más tarde el domingo, Rubio también lanzó nuevas amenazas contra Cuba, diciendo que su gobierno era un "enorme problema".
Creo que están en serios problemas. No voy a hablarles de nuestros próximos pasos... Pero no creo que sea ningún misterio que no somos muy partidarios del régimen cubano, quienes, por cierto, son quienes apoyaban a Maduro, dijo.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, declaró el domingo que miembros del equipo de seguridad de Maduro murieron durante el operativo que condujo a su captura. Una fuente cercana a la administración Trump indicó que un gran número de los fallecidos eran de nacionalidad cubana.
La Habana ha proporcionado desde hace mucho tiempo a Caracas personal de contrainteligencia y apoyo, además de brigadas de médicos, a cambio de petróleo con grandes descuentos.
Padrino López también dijo que las fuerzas armadas de Venezuela habían sido activadas en todo el país.
“Ayer, todo el pueblo venezolano fue testigo de un brutal ataque militar a nuestra soberanía”, dijo Padrino López en un discurso en la televisión estatal, flanqueado por altos mandos militares.
Aunque Rodríguez, a quien la Corte Suprema le otorgó poderes presidenciales interinos el sábado por la noche, no estuvo presente, el ministro dijo que reconocía su mandato para ejecutar los “deberes y facultades” de la presidencia.
“Si hoy [el ataque] fue contra Venezuela, mañana podría ser contra cualquier Estado, contra cualquier país, una ambición colonialista que pretende imponerse a través del espíritu de la Doctrina Monroe sobre América Latina y el Caribe”, dijo Padrino López.
