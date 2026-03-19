El temido "escenario Armagedón" que enfrentan los mercados de gas tras el ataque con misiles a Qatar por la guerra en Medio Oriente

Comerciantes y analistas advierten de una interrupción duradera tras los daños sufridos por la planta que suministra una quinta parte del GNL mundial.

Cuando los equipos de emergencia revisaban entre los humeantes escombros del complejo de Ras Laffan, en Qatar, durante la mañana del jueves, los traders en Europa y Asia despertaban ante una nueva crisis energética.

En tiempos normales, una quinta parte del suministro mundial de gas natural licuado (GNL) fluye desde Ras Laffan, un gigantesco sitio industrial casi tres veces más grande que París, construido a lo largo de tres décadas con un costo de cientos de miles de millones de dólares.

Las terminales de GNL son algunas de las construcciones más grandes y complejas de la historia humana, y Ras Laffan es la mayor de todas: convierte las enormes reservas de gas de Qatar en un combustible superenfriado que puede ser transportado a todo el mundo. Al menos, así era antes de la llegada de los misiles iraníes.

“Me desperté esta mañana y pensé: ‘No, por favor no’”, dijo Anne-Sophie Corbeau, exjefa de análisis de gas de BP y actual integrante del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia. “Este siempre fue mi escenario de pesadilla, mi escenario del Armagedón, el que no quería que ocurriera”.

Dos traders de gas dijeron que estaban teniendo dificultades para procesar la noticia, después de que Irán lanzara un ataque en doble golpe, disparando misiles balísticos contra la instalación, primero la noche del miércoles y luego nuevamente en la madrugada del jueves. “Esto no tiene precedentes”, dijo uno de ellos.

Los precios del gas en Europa subieron 30% cuando reabrieron los mercados y se han más que duplicado desde el inicio de la guerra, mientras los operadores intentan calcular el impacto de pasar meses, o más, sin que el gas de Qatar llegue a los mercados mundiales.

Competencia global por la energía

Los precios del petróleo también saltaron 10%, hasta casi US$ 119 por barril, debido al temor a nuevos ataques sobre suministros energéticos.

La estatal QatarEnergy, operadora de Ras Laffan, dijo a Reuters que los daños en dos de sus unidades de GNL -en las que ExxonMobil participaba como coinversionista- tardarían entre tres y cinco años en repararse, costarían a la compañía US$ 20 mil millones anuales en ingresos perdidos y la obligarían a cancelar contratos de largo plazo con Italia, Bélgica, Corea y China.

El volumen de gas que ahora se perderá en el futuro previsible equivale a aproximadamente 17% de la capacidad total de Qatar.

Antes del ataque, los traders asumían que el flujo de GNL desde Ras Laffan se reanudaría una vez que disminuyera el conflicto en Medio Oriente y el estrecho de Ormuz volviera a ser seguro para el paso de los buques tanque. Los precios del gas, que habían subido la semana pasada, se habían estabilizado muy por debajo de los niveles vistos durante la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Un trader dijo que los precios del gas en Europa subirían “hasta 2027” y que al continente le resultará más difícil rellenar sus tanques de almacenamiento este verano, mientras compradores asiáticos adquieren GNL de Estados Unidos para compensar la oferta perdida. Asia ya enfrentaba escasez y racionamiento debido a la pérdida de suministros desde el Golfo.

Ahora se espera que Europa -que se ha vuelto más dependiente del GNL desde que Rusia redujo sus exportaciones por gasoducto durante su guerra con Ucrania- entre en competencia directa con países como Japón y Corea del Sur por cargamentos limitados.

Laurent Segalen, banquero de inversión en energía limpia, dijo: “Esto es el apocalipsis. Los próximos meses para los importadores de gas van a ser una carnicería”.

Ras Laffan cuenta con 14 unidades de licuefacción que enfrían gas para producir 77 millones de toneladas anuales de GNL, suficiente para cubrir toda la demanda anual de gas de Japón, o más que la del Reino Unido e Italia combinados.

El equipamiento especializado para superenfriar gas y convertirlo en GNL es increíblemente complejo y tendrá que ser reemplazado con extremo cuidado, una tarea que sólo comenzará cuando Qatar esté seguro de que los trabajadores pueden acceder al lugar sin temor a nuevos ataques.

“Lo que podemos concluir de inmediato es que, independientemente de cuándo termine ahora el conflicto, una reanudación de la producción normal de Qatar no ocurrirá en cuestión de semanas”, dijo Tom Marzec-Manser, experto en GNL de la consultora energética Wood Mackenzie.

Anteriormente había estimado que Qatar tardaría unos 40 días en reiniciar la producción en Ras Laffan, “pero ahora claramente ya no puede ser así”.

Añadió que los planes de Qatar para ampliar fuertemente Ras Laffan, sumando otras seis unidades de licuefacción entre este año y el próximo, también se retrasarán. “Hay un elemento de incertidumbre, pero ahora sabemos que esto significa una reducción del suministro por varios meses”, señaló.

Aunque algunos proyectos en EEUU comenzarán a operar pronto, no existe una compensación suficiente para reemplazar el gas qatarí que “no sea políticamente muy complicada”, dijo Corbeau, señalando que algunos políticos ya han pedido relajar las prohibiciones sobre el gas ruso.

Mientras tanto, muchos países ya están comenzando a volver a la generación eléctrica a carbón, y algunos complejos industriales del sudeste asiático se están viendo obligados a racionar su producción o cerrar. “El mundo de la energía se va a fracturar entre los que tienen y los que no tienen”, dijo Segalen.