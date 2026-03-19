Salas Stevens Abogados fortalece su área penal con dos nuevas contrataciones

Las abogadas Milencka Altamirano y Camila Olivares acumulan experiencia de su paso por la Defensoría Penal Pública.

Con el fin de reforzar y consolidar su equipo especializado en defensa penal, Salas Stevens Abogados integró a esta área de práctica a dos exdefensoras públicas, Milencka Altamirano y Camila Olivares, que se sumarán a los abogados José Pablo Gómez y Ernesto Muñoz.

El socio fundador, Nelson Salas Stevens, explicó que con la incorporación de las profesionales se “refuerza” el compromiso de la firma “con una defensa penal de excelencia”, ya que se suma a los equipos a dos abogadas “con sólida experiencia en litigación y profundo conocimiento del sistema penal”.

“Mirada femenina en el análisis y diseño de estrategias”

Asimismo, profundizó en que dado que “la demanda de casos penales ha aumentado, por lo que es clave reforzar equipos, incorporando una mirada femenina en el análisis y diseño de estrategias de defensa, lo que aporta una perspectiva especialmente valiosa al enfrentar casos penales complejos”.

Previo a su llegada a Salas Stevens, Altamirano se desempeñó como directora del Área Penal del estudio SLBZ Schenke + Brancoli; cuenta con una amplia experiencia en la defensa de delitos económicos complejos y en la tramitación de Proyectos Inocentes.

Mientras que Olivares aporta una sólida trayectoria en litigación penal y defensa estratégica, adquirida durante su paso por la Defensoría Penal Pública.