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Luis Felipe Irarrázaval, de Scotiabank: "En materia de inversión privada, están dadas las condiciones para que se crezca a dos dígitos”

Durante el Seminario Económico 2026 de DF, el ejecutivo aseguró que Chile está en un buen ciclo de reactivación en materia de inversión, pero indicó que se debe competir por atraer capital extranjero.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Jueves 19 de marzo de 2026 a las 15:53 hrs.

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<p>Luis Felipe Irarrázaval, de Scotiabank: "En materia de inversión privada, están dadas las condiciones para que se crezca a dos dígitos”</p>

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