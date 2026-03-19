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Oficial: La Moneda presentará cambios al Mepco para enfrentar alza del petróleo entre lunes o martes de la próxima semana

La timonel del Senado, Paulina Núñez, se reunió con el Presidente, José Antonio Kast, tras lo cual indicó que “el proyecto tiene que ingresar lo más pronto posible para no estar discutiendo en pleno invierno las consecuencias que esto va a acarrear”.

Por: Rodolfo Carrasco y José Vásquez

Publicado: Jueves 19 de marzo de 2026 a las 19:30 hrs.

Petroleras combustible Proyecto de ley Congreso
<p>Oficial: La Moneda presentará cambios al Mepco para enfrentar alza del petróleo entre lunes o martes de la próxima semana</p>

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