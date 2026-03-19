Oficial: La Moneda presentará cambios al Mepco para enfrentar alza del petróleo entre lunes o martes de la próxima semana

La timonel del Senado, Paulina Núñez, se reunió con el Presidente, José Antonio Kast, tras lo cual indicó que “el proyecto tiene que ingresar lo más pronto posible para no estar discutiendo en pleno invierno las consecuencias que esto va a acarrear”.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, recibió en La Moneda a los nuevos timoneles del Senado, Paulina Núñez (RN), y de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), quienes confirmaron luego del encuentro que el Gobierno va a presentar con urgencia la próxima semana un proyecto de ley para modificar el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco), a raíz de la guerra entre Irán y Estados Unidos que ha elevado a cifras record el precio de ese combustible.

Núñez indicó que “cuando se gobierna hay que tomar decisiones y hoy tenemos una urgencia a propósito de la guerra y creemos que la mayor preocupación tiene que ser afectar lo menos posible, lo más sentido para la ciudadanía: el valor del transporte público y también el valor del combustible de la parafina”.

Afirmó que “en esto tenemos que actuar de manera responsable. Por eso que la próxima semana ya se va a empezar a discutir de este proyecto y esperamos que haya la mayor altura de miras para su trámite”.

La timonel de la Cámara Alta adelantó que va a ingresar por la Cámara de Diputados. "Vamos a recibirlo lo más probable en la comisión de Hacienda el día miércoles en el Senado”.

Y agregó que “desde el punto de vista legislativo, el proyecto tiene que ingresar lo más pronto posible para no estar discutiendo en pleno invierno las consecuencias que esto va a acarrear”.

Por su parte, Alessandri indicó que “cuando el Mepco tiene déficit, los gobiernos anteriores podían echar mano a los fondos soberanos o al FEES, pero la realidad es que Estados Unidos está en guerra con Irán y el Presidente (Gabriel) Boric no ha dejado un peso en los ahorros fiscales”.

Planteó que “vamos a estudiar con detención el proyecto que va a enviar el Ejecutivo y vamos a preocuparnos primero de que este costo afecte lo menos posible el bolsillo de los chilenos”.

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Gremios suben el tono

Representantes de gremios de camioneros y pequeñas y medianas empresas llegaron hasta Teatinos 120 a reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para expresar sus preocupaciones respecto a los efectos que podría tener el inminente aumento en el precio de los combustibles, no descartando inclusive movilizaciones.

Tras la cita, el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, abordó la posibilidad de que el Mepco se termine: "Puede ser eso, pero se está viendo primero porque plata no hay, y nadie guardó plata del Mepco antiguo. Por lo tanto hay que alguien tiene que pagar la farra".

Araya no descartó movilizaciones por parte del gremio, señalando que "nadie quiere que te suba el combustible. ¿No es cierto? Y nosotros hemos hecho movilizaciones en el historial del gremio muchas veces, por menos".

También crítico fue el vicepresidente de Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme), Héctor Sandoval, quien comentó que luego de ver la situación fiscal expuesta por Quiroz, "el estado en el que se encontró la caja era como para llorar".

Sandoval extendió su crítica a la manera en la que opera la recaudación de impuestos especificos del combustible, aludiendo a que "nosotros como PYME y como transporte mayor exigimos equidad. Si estamos en un momento difícil, todos tenemos que asumir este minuto difícil", mencionando la insatisfacción que genera en el gremio el no pago de impuestos al combustible por parte de la minería, aviación y empresas forestales.

Respecto a la posibilidad de movilizaciones en descontento con las medidas a tomar, el representante de Conapyme dijo que de no avanzar las conversaciones, "no descartamos ningún tipo de acción. Muchas veces hemos tenido que hacerlo para poder lograr los objetivos. Estamos dialogando, pero sin descartar absolutamente nada".