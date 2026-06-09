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"No es un camino transitable con legitimidad": Huenchumilla cuestiona anuncio de Kast de modificar Ley Indígena

El senador –de raíces mapuche– hizo un repaso histórico y legal sobre la medida propuesta por el Presidente José Antonio Kast.

Por: José Vásquez

Publicado: Martes 9 de junio de 2026 a las 15:54 hrs.

<p>"No es un camino transitable con legitimidad": Huenchumilla cuestiona anuncio de Kast de modificar Ley Indígena</p>

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