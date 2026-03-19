Escalada en Medio Oriente tensiona mercados y los bancos centrales dicen estar listos para hacer frente a la inflación por la guerra

Los inversionistas, que se plantean la posibilidad de que la guerra en Irán provoque un mayor deterioro económico, están vendiendo activos en todo el mundo, desde bonos del Estado hasta acciones y oro, lo que reaviva el temor a que puedan verse expuestos a una gran perturbación.

Los precios del petróleo se dispararon a US$ 119 por barril este jueves después de que Irán atacó instalaciones energéticas en todo Oriente Medio, tras el ataque de Israel contra su yacimiento de gas de South Pars, en la mayor escalada del conflicto.

La ola de ventas global se vio agravada por las señales restrictivas de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y por el hecho de que todos los bancos centrales del G7 se reunieron en menos de 24 horas, en una coincidencia poco habitual.

El Banco Central Europeo podría tener que empezar a debatir subidas de tasas en abril y posiblemente endurecer la política monetaria en junio, a menos que el conflicto se resuelva rápidamente, informaron tres fuentes a Reuters.

Los operadores, cada vez más preocupados por los riesgos de inflación, ya no creen que la Fed vaya a bajar las tasas este año. Además, han reforzado las apuestas por una subida de tasas en Europa, que se espera que responda con mayor rapidez al aumento de los precios de la energía tras la crisis energética de 2022, que disparó la inflación.

Ahora valoran en aproximadamente un 60% la probabilidad de una subida de tipos del BCE en abril.

En este contexto, los rendimientos de la deuda pública, desde el Reino Unido hasta Italia y Estados Unidos, están repuntando de nuevo.

La venta masiva en todos los mercados fue generalizada, lo que indica que los inversionistas están cada vez más preocupados por la inflación y los riesgos para el crecimiento derivados del conflicto, que, según los analistas, hasta ahora han descontado como algo pasajero.

"Daba la sensación de que los mercados estaban posicionados para una sacudida de precios relativamente breve, más que para una crisis larga", dijo David Rees, director de economía global de Schroders.

"Si los precios suben y se mantienen altos durante más tiempo, entonces tiene sentido que la caída generalizada de los mercados sea más dolorosa".

El oro, que se había disparado a principios de este año, caía un 4%. Analistas dicen que se ha recurrido a las operaciones con buenos resultados para compensar las pérdidas en otros ámbitos.

Nick Kennedy, estratega de divisas de Lloyds, señaló que los últimos ataques habían arrastrado por primera vez a importantes infraestructuras energéticas al conflicto.

Se trata de una clara escalada y no se sabe dónde acabará, por lo que los mercados tienen razón al mostrarse un poco más cautos, ya que se ha cruzado el Rubicón.

Los bancos centrales en alerta

En este escenario, los principales bancos centrales dijeron que estaban preparados para hacer frente a cualquier repunte de la inflación con una política monetaria más restrictiva.

En una rara coincidencia en el calendario de política monetaria, los bancos centrales de Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Canadá y la zona del euro -en la práctica, los países del Grupo de los Siete (G7)- se reunieron esta semana, al igual que sus pares de varias economías emergentes.

Tras recibir críticas por haber actuado demasiado tarde para frenar el repunte de la inflación posterior al Covid, agravado por la invasión rusa de Ucrania en 2022, los responsables de política monetaria están decididos a controlar los precios sin descarrilar un crecimiento económico aún irregular y, sobre todo, a evitar una "estanflación", es decir, una combinación de recesión y alzas de precios.

La Fed y el Banco de Canadá optaron el miércoles por mantener las tasas de interés sin cambios, al igual que hicieron el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales de Suiza y Suecia el jueves.

Sin embargo, dejaron claro que están en alerta, preocupados por que el aumento de los precios de la energía pueda desencadenar una ola de inflación en el conjunto de la economía si, por ejemplo, empieza a provocar mayores demandas salariales por parte de los hogares que temen perder poder adquisitivo.

"La política monetaria no puede revertir el impacto en el suministro (de energía)", dijo el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, en su comentario sobre la decisión unánime del comité de política monetaria del banco de mantener las tasas sin cambios.

"No obstante, la política monetaria debe responder al riesgo de un efecto más persistente sobre la inflación del IPC del Reino Unido", añadió. Tras la decisión, los operadores descontaron dos subidas de tasas de 25 puntos básicos para finales de año, frente a solo una antes de la reunión.

En su comunicado, el BCE señaló que el repunte de los precios de la energía le llevó a revisar al alza su previsión de inflación para 2026 en la zona del euro al 2,6%, que supera su objetivo del 2%, pero indicó que el impacto a largo plazo aún no estaba claro.

"La guerra en Medio Oriente ha hecho que las perspectivas sean significativamente más inciertas, creando riesgos al alza para la inflación y riesgos a la baja para el crecimiento económico", señaló.