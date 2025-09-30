Click acá para ir directamente al contenido
Medio Ambiente

Sala del Senado aprueba en general reforma que busca fortalecer a la SMA

En otra materia vinculada al sector medioambiental, el Presidente Gabriel Boric nombró por ADP al primer director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Por: Karen Peña

Publicado: Martes 30 de septiembre de 2025 a las 19:34 hrs.

<p>Marie Claude Plumer, superintendenta de Medio Ambiente. Foto: Julio Castro</p>

