Laboratorio Chile inicia aprobación de un "Ozempic a menor precio" y quiere lanzarlo en 2026

La mayor farmacéutica local presentó solicitud de registro sanitario del primer genérico de semaglutida –principio activo de marcas como Ozempic® y Wegovy®- para tratar la obesidad al ISP, una de las claves de su cartera de 12 nuevos productos prevista para el próximo año.

Un intenso ejercicio 2025 está completando Laboratorio Chile I Teva, la mayor empresa farmacéutica del país, a un año de su traslado a sus nuevas oficinas administrativas en pleno Sanhattan –dejando atrás la antigua sede en Ñuñoa en la que operó por casi siete décadas- que dan cabida a un estilo de trabajo más cercano al mercado y proclive a la innovación, ejes que promueve la gestión a cargo del argentino Juan Meli, gerente general desde junio de 2024.

Los cambios consolidaron el cumplimiento de las metas de producción de 2 mil millones de unidades elaboradas por la planta de Maipú –la más grande del país, con 600 colaboradores- y sentaron las bases para un año entrante con un despliegue acorde a la celebración de su ciento treinta aniversario. “2026 va a ser un año, principalmente, de muchas novedades, y de lanzamientos de productos que van a hablar por Laboratorio Chile en su año 130. Nuestro objetivo es contribuir con soluciones de acceso oportunas y sostenibles para patologías de alto impacto en Chile”, indicó el principal ejecutivo de la firma controlada por la multinacional Teva Pharmaceuticals.

El ejercicio que viene va a ser fundamental para avanzar en la meta de aumentar el volumen anual producido en 30% a 2028 a niveles de 3,6 millones de unidades. “Vamos a seguir escalando nuestra producción en la planta de Maipú, si las condiciones de mercado y obviamente el apoyo de las instituciones referentes nos ayudan”, enfatizó.

Con una oferta de productos centrada en cuatro áreas terapéuticas –sistemas respiratorio y nervioso central, salud femenina y funciones cardiometabólicas con foco en obesidad- el ejecutivo anticipa que Laboratorio Chile tiene previsto lanzar 12 nuevos productos el próximo año.

Y es en el segmento de tratamientos para bajar de peso donde la empresa prepara un proyecto que promete marcar un antes y un después. Laboratorio Chile presentó el primer genérico de semaglutida -principio activo conocido comercialmente por marcas como Ozempic® y Wegovy® (de la firma Novo Nordisk)- al proceso de registro sanitario del Instituto de Salud Pública (ISP).

De aprobarse, se convertiría en el primer genérico de la molécula fundamental de los productos para el control de la obesidad de mayor crecimiento de los últimos años a nivel mundial, protagonizando uno de los desarrollos más importantes de la industria farmacéutica.

“Esperamos contar con el registro lo antes posible, sujeto a los plazos y evaluaciones del ISP. La eventual aprobación de semaglutida genérica en Chile fortalecerá la respuesta del sistema de salud frente a la obesidad al ofrecer una opción eficaz y costo-efectiva que ha demostrado beneficios clínicos en el control del peso y comorbilidades asociadas”, destacó Meli.

Las expectativas de Laboratorio Chile se fundan en la posibilidad de poner en el mercado una línea de medicamentos a un costo sustancialmente menor que el de la oferta de las farmacéuticas de innovación que desarrollaron ese principio activo que controla los niveles de glucosa en la sangre de pacientes con diabetes tipo 2 y ayuda a reducir el apetito.

“Es un tratamiento bastante caro y esperamos que el lanzamiento sea lo antes posible para que las personas que no pueden hoy acceder al producto de marca lo pueden hacer, acompañados de nuestros estándares de calidad, y esto va a suceder el año que viene”, indicó sobre el medicamento propuesto con la marca Selfix y cuya formulación tendrá una indicación para la reducción de peso.

La celeridad comprometida para poner en el mercado este tratamiento una vez aprobado descansa en gran medida sobre la alianza establecida entre Laboratorio Chile y Elea, farmacéutica argentina perteneciente a las familias Sigman, Gold y Sieleki que a mediados de este año comenzó a elaborar su propia versión de un medicamento basado en semaglutida con una presentación inyectable semanal en un formato que rápidamente se bautizó como el “Ozempic argentino”, creando una gran expectación en un mercado que ahora tiene un horizonte de venta de 400 mil unidades anuales.

“Vamos a lanzar el mismo producto que se fabrica allá. Una parte de la tecnología de formulación sintética es de ellos, y la manufactura principal se va a hacer allá en su planta, explicó Meli.

Con más de 80 años de historia, Elea lanza en promedio 20 productos nuevos por año, tanto ambulatorios como de alto costo y avanza en la construcción de una nueva planta por US$ 30 millones.

La ampliación del portafolio que viene en 2026

“Nuestro compromiso en los mercados donde tenemos alto impacto y participación es fundamental, así que va a haber novedades en breve. Creemos que la accesibilidad también viene de la mano de la innovación”, subrayó el ejecutivo, quien adelantó que en el caso de las nuevas líneas de medicamentos “en su mayoría son genéricos que no existen en el mercado y que van a mejorar la accesibilidad en este 2026 que viene bien cargado”.

Así, Meli anticipó “tres lanzamientos en el campo del sistema nervioso central para el año que viene, además de dos lanzamientos para salud femenina -donde somos muy fuertes con anticonceptivos con la marca Norah y vamos a seguir muy pegados a esa comunidad- y tres lanzamientos claves en el área respiratoria”.

Meli detalló que Laboratorio Chile también potenciará marcas de venta libre y consumo masivo como, por ejemplo, nuevas presentaciones de Kitadol –formato de paracetamol que es uno de los emblemas de la firma- y dos lanzamientos en las líneas de suplementos probióticos Solbiot.

"Preocupa la política de importación de medicamentos"

No obstante la apuesta de la firma por seguir creciendo en el país, su CEO advierte que en rubros como el farmacéutico “es súper importante proteger a la industria, asegurando la calidad de todos esos productos, y con bastante cautela cuando la plaza se inunda de productos”.

-¿Cuál es la principal amenaza a la producción local?

-Preocupa la política de importación de medicamentos, por ejemplo, desde India y cómo va a afectar la plataforma productiva nacional.

-¿Cuál es el punto más importante?

-Hemos sido muy proactivos en solicitar que se cumplan las leyes de auditoría de plantas productivas de donde se importan los medicamentos y demandar el mismo nivel como se auditan las plantas de Laboratorios Chile. Nuestros productos cumplen con todos los estándares de calidad, y no lo puedo asegurar así de medicamentos que se importan y cuyas plantas no han sido auditadas en los últimos años, lo cual se ha magnificado por falta de presupuesto. Hay una competencia desleal.

-¿Qué diagnóstico tiene en el caso de las importaciones de India?

-Desde la pandemia, la importación de medicamentos se ha multiplicado dramáticamente.

-¿Cómo debe abordarse el capítulo de medicamentos en el acuerdo que se negocia con ese país?

- El acuerdo comercial con India tiene un segmento vinculado a la industria farmacéutica y nos genera un poco de incertidumbre si se trata de cerrar antes de que finalice este periodo. Somos más partidarios de que con el gobierno entrante se arme una mesa de diálogo con los principales involucrados.