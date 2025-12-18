Kast diseña su plan de instalación con refuerzo de equipo para el “segundo piso”
En paralelo, el futuro mandatario sigue recibiendo saludos protocolares y en los próximos días se reunirá con la contralora general, Dorothy Pérez, y la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa.
En medio de las visitas protocolares que ha estado recibiendo en la llamada “Moneda Chica” y sus actividades públicas, el Presidente electo de la República, José Antonio Kast, se encuentra diseñando en paralelo el plan para la instalación cuando comience su mandato, el 11 de marzo de 2026, y que incluye diversos movimientos de piezas entre sus asesores más cercanos.
De partida, el “segundo piso” del próximo Gobierno parte por el jefe de asesores que será Cristián Valenzuela, el fiel acompañante del exdiputado que por más de una década ha sido el consejero estrella de Kast.
Valenzuela también ha cumplido funciones en la elaboración de discursos, pero fuentes de la Oficina del Presidente Electo (OPE) señalan que ya están en busca de un “ghostwriter” para sumarlo al equipo de contenidos, en que también figuran la directora de Ideas Republicanas, Carmen Soza.
Dos asesores claves del mandatario electo son Cristián Valenzuela y Bernardo Fontaine.
A ellos se deben sumar los asesores sectoriales, donde el economista Bernardo Fontaine sigue siendo una carta debido a que ha confidenciado a sus cercanos que, más que estar a cargo de un ministerio, es partidario de colaborar directamente con el futuro mandatario sin la exposición diaria que implica ser ministro.
Un asesor internacional es otra de las piezas que debe resolver el futuro mandatario, donde podría optar por algún integrante de Chile Vamos, como los exdiputados Darío Paya o Issa Kort.
La agenda de Kast está a cargo de Catalina Ugarte, quien todo indica que será la futura jefa de gabinete al momento de llegar al Gobierno; y en Protocolo se sumó James Sinclair, excolaborador del gobierno de Sebastián Piñera en esa misma función.
Esta semana también se integró a “La Moneda Chica” Álvaro Bellolio, el exjefe de migraciones del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, quien trabaja junto al consejero regional republicano, Ignacio Dülger, en recopilación y chequeo de información en diversas tareas.
En otras áreas llegó hace unas semanas María Paz Fadel a reforzar el equipo de comunicaciones, que ya integraba María Ignacia Porcile y al cual ya se han incorporado algunos periodistas para reforzar las vocerías sectoriales. Dicho equipo seguirá creciendo de cara a la conformación del futuro gabinete.
Mensaje inicial
“El cambio de actitud partirá el día uno”, señala un asesor cercano a Kast, quien indica que la hoja de ruta que trazará en su discurso de asunción desde el balcón de La Moneda el 11 de marzo buscará también aterrizar las expectativas y que “los resultados no serán inmediatos pero de todas formas llegarán”.
Otro eje importante de ese discurso será enumerar algunas de las medidas para los primeros tres meses que contiene el plan “Desafío 90”, que tiene ya un borrador listo y que solo conoce Fontaine, quien espera poder presentarlo al mandatario electo en los próximos días.
Medidas legislativas y administrativas (decretos) en áreas de seguridad, migración y economía contiene dicho plan, que busca “dar un primer impulso” a la gestión de Kast quien también realizará actividades en terreno fuera de La Moneda en su primera semana como Presidente.
Para recuperar energías luego de la extensa campaña presidencial de primera y segunda vuelta, Kast y algunos asesores se tomarán entre Navidad y Año Nuevo algunos días libres, pero seguirán conectados telefónicamente y por videoconferencia de ser necesario.
En los próximos días seguirán los movimientos en La Moneda Chica, hasta donde llegarán la contralora general de la República, Dorothy Pérez, y la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, entre otros representantes de organismos públicos a entregar su saludo protocolar al futuro mandatario.
