Quiroz anticipa medidas: reactivar la inversión detenida, liberalizar el suelo y subir la producción minera

“Vamos a hacer lo que sea necesario para recuperar el crecimiento en Chile”, expuso el economista.

Una serie de medidas anunció este jueves Jorge Quiroz, el principal asesor económico del Presidente electo, José Antonio Kast, en el marco del encuentro con empresarios organizado por Icare y con un foco claro: “Vamos a hacer lo que sea que sea necesario para recuperar el crecimiento en Chile”.

Invitado por el mismo mandatario electo a profundizar las prioridades de la próxima administración, el que con mayor probabilidad será ministro de Hacienda, describió su plan de acción junto con reconocer que sueña con un Imacec de dos dígitos. “Me dicen que estoy loco, pero vamos para allá”, dijo.

Un eje es acelerar la inversión.

Quiroz aseguró que hoy existen US$ 12.000 millones en proyectos que ya han pasado por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que están detenidos, porque han sufrido algún tipo de reclamación y no se ha convocado a las instancias correspondientes para resolverlas. “La primera medida es que dentro de 45 días llamamos a resolver esa situación”, indicó.

Aquí, el compromiso es que “todas las inversiones que han sido ingresadas hace más de dos años, resolverlas en el curso del año siguiente; y eso se puede”.

En relación con esto, afirmó que “derechamente” se eliminarán permisos.

Otro foco será adoptar medidas para acelerar la producción minera en los siguientes 12 a 24 meses en, al menos, un 10%. “Eso es medio millón de toneladas, y lo vamos a hacer. Y tenemos los proyectos identificados”, detalló.

Casas “caras”

Ya en el terreno de la construcción, Quiroz apuntó a cambiar y eliminar instructivos.

“La formación bruta de capital fijo, que es la esencia de la inversión en un país, el 70% es construcción. Y ese 70% está agobiado por una maraña de regulaciones que nacen de la ordenanza de urbanismo y construcción y de la arbitrariedad de tres, cuatro décadas de Seremi y de directores de Obras Municipales”.

A su juicio, “hay que cambiar la ordenanza y terminar con ciertas legislaciones que son ilegales”.

Así, sostuvo que como primera medida se eliminarán 15 mil instructivos de Departamentos de Obras Municipales. “¿Y cómo se eliminan? Con una circular. Después tenemos 1.500 circulares. Las vamos a reducir a 11”, planteó.

“Vamos a generar una desregulación del sector urbanismo y construcción, liberalización del suelo”, dijo junto con explicar que ello podría impactar en el precio de las viviendas.

“Las casas son muy caras, porque hemos inventado formas de que sean caras, por eso no es una solución el pie cero”, opinó.

Proyectos “escritos”

Quiroz insistió en que el país tiene un “potencial de crecimiento enorme” y que llegarán el 11 de marzo con los decretos escritos, los proyectos de ley escritos y la disposición inmediata.

“Vamos a ver quién no sale de vacaciones en febrero para conversarlo a nivel legislativo y que esta cosa pase y camine. En eso estamos”, destacó.

En materia de empleo, explicó que si uno fuera un economista manchesteriano y viviéramos en un mundo distinto, se diría que el problema es la distorsión laboral, que hay que eliminar el salario mínimo. Pero, reconoció, “que en el acuerdo social hay cosas para adelante y no hoy. Entonces, tenemos que ir, a lo que se llama en economía el segundo mejor, y el segundo mejor es compensar esa distorsión. Ese es el tema número uno”, planteó.

También destacó la idea de avanzar en un crédito tributario asociado a la contratación de trabajadores de menores remuneraciones, y habló de la necesidad de facilitar la exportación de servicios.

Sobre esto último, dijo que “acá hay una oportunidad espectacular de empleo de gente joven”.

“Esto se parece mucho a lo que teníamos en los años 80, subsidios a exportaciones no tradicionales, es lo mismo. Y esto viene, y lo vamos a hacer con toda fuerza. Por lo tanto, este crédito no solo va a estar para defender el empleo de menor ingreso, sino también el que esté destinado a exportar servicios del conocimiento”, expuso.

El economista recordó que Argentina desarrolló una oportunidad de exportación de servicios, porque aisló de todas sus distorsiones a este sector.

Como dato adicional, mencionó que la Organización Mundial de Comercio (OMC) no cuestiona los subsidios a ese tipo de envío, sino que solo a los de bienes.

“Es muy parecido a lo que hacía el sudeste asiático en los años 60, cuando empezó a expandir con subsidio a la exportación”, destacó.