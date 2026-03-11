Se activan las agendas: gremios empresariales plasman sus expectativas de cara al debut de autoridades

Una serie de reacciones a partir del cambio de gobierno se empezaron a suceder la mañana de este miércoles, hito por la llegada de un nuevo Presidente de la República, en este caso de José Antonio Kast.

La presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett, destacó que este inicio lo ven como una oportunidad de abrir una nueva etapa para fortalecer el desarrollo del sector que hoy está en un momento que calificó como clave: se trata de una actividad que genera cerca de 700 mil empleos en el país, con fuerte presencia en las regiones y una importante participación femenina, además de tener la capacidad de dinamizar múltiples sectores de la economía vinculados a su cadena de valor.

“En un contexto en que Chile necesita recuperar dinamismo económico, atraer inversión y generar más oportunidades laborales, el turismo puede cumplir un papel especialmente relevante. Es una industria intensiva en empleo, exportadora de servicios y con un enorme potencial para contribuir al crecimiento y al desarrollo territorial del país”, destacó.

Por lo mismo, creen que “existe una gran oportunidad para avanzar en una agenda que permita fortalecer la competitividad del destino Chile, potenciar la promoción internacional, mejorar la conectividad, facilitar la inversión turística y abordar las brechas que hoy limitan el crecimiento del sector”.

Desde Fedetur reiteraron su disposición a colaborar con el nuevo gobierno, con su equipo económico y con las autoridades sectoriales, para impulsar una agenda que permita que el turismo despliegue todo su potencial en beneficio del desarrollo del país.

El presidente del gremio metalmecánico Asimet, Fernando García, calificó el inicio de la nueva administración como una “oportunidad para recuperar el dinamismo industrial”.

“Chile necesita retomar una senda de crecimiento más robusta y generar condiciones estables para que la inversión productiva vuelva a expandirse. Para ello es indispensable mejorar la competitividad y fortalecer sectores estratégicos para el desarrollo del país”, señaló el dirigente fabril. En ese sentido, agregó que el fortalecimiento de la industria resulta clave para avanzar hacia una economía más diversificada y con mayor capacidad de generación de empleo productivo.

“La industria metalúrgica y metalmecánica es parte esencial del entramado productivo nacional. Para fortalecer su desarrollo es fundamental mejorar las condiciones de competitividad del sector, promoviendo mayor inversión, reduciendo trabas regulatorias, avanzando hacia un sistema tributario que incentive la actividad productiva y asegurando condiciones de competencia equitativa frente a importaciones. Solo así la industria podrá expandir su capacidad productiva, invertir en tecnología y generar más empleo formal en el país”, indicó el presidente de Asimet.

García reiteró la disposición del gremio a contribuir al diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo industrial.

En el caso del presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, también ven esta etapa como una oportunidad para retomar un trabajo colaborativo entre el sector público y privado.

“Uno de los temas centrales es la seguridad. Durante los últimos años los transportistas y conductores hemos sido uno de los sectores más golpeados por la inseguridad y el avance del crimen organizado en distintas rutas del país”, señaló.

Por lo mismo, esperan que el nuevo gobierno, acordé con los anuncios de la campaña electoral, “impulse todas las medidas necesarias, tanto administrativas, como de política pública, y también a nivel legislativo en el Congreso, para frenar este flagelo y garantizar la seguridad de quienes trabajan en esta actividad esencial para el país”.

Otro desafío clave, precisó, es avanzar en la tramitación de la Ley de Modernización del Transporte de Carga, así como lograr mejoras en rutas y accesos portuarios e implementar una gobernanza moderna que permita al sector desplegar todo su potencial.

Según Pérez, “es necesario avanzar decididamente hacia energías más limpias y eficientes, especialmente en el ámbito portuario y logístico, de manera que el transporte de carga pueda seguir evolucionando hacia un modelo más sustentable y competitivo”.

El director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud, Vocería de Eduardo del Solar, dijo que espera que la gestión del nuevo gobierno en materia sanitaria tenga como eje central el resguardo, bienestar y seguridad de los pacientes.

En ese contexto, sostuvo el dirigente, “una de las primeras tareas de las nuevas autoridades será definir con claridad qué tipo de sistema de salud primará, y a partir de esa definición, avanzar hacia una mayor integración entre la salud pública y privada, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema, ampliar la capacidad de atención y elevar la calidad de las prestaciones”.

En su opinión, hoy en Chile existen principalmente dos listas de espera en salud: la primera es la extensa e interminable para la atención de pacientes; pero también existe una segunda, menos visible “pero de la misma gravedad , que es la lista de espera regulatoria, originada principalmente por el mal manejo del Instituto de Salud Pública (ISP), donde se acumulan retrasos en registros sanitarios, autorizaciones y distintos trámites que son fundamentales para que los medicamentos, anestesias y productos que requieren regulación estén disponibles oportunamente para los pacientes”.

“Esta situación queda de manifiesto ante la crisis que enfrenta el ISP debido al hackeo del que fue blanco hace más de 200 días, situación que aún no logra ser resuelta por completo”, alertó.

Consideró “fundamental que el nuevo gobierno revise la gestión del Instituto de Salud Pública, de manera de asegurar que la institución recupere plenamente su capacidad operativa y pueda cumplir adecuadamente su rol regulador para el sistema de salud”.

A su juicio, “no basta con hacerse cargo de las listas de espera ni tampoco con resolver la compleja situación financiera que arrastra el sistema. Chile necesita avanzar hacia una política pública de salud con una mirada de largo plazo centrada en la seguridad del paciente que otorgue sostenibilidad al sistema, fortalezca su gestión, optimice el uso de los recursos disponibles y, sobre todo, permita asegurar que las personas reciban la atención de salud que merecen”.



El recién asumido presidente de SalmonChile, Patricio Melero, dijo esperar que el nuevo Gobierno le entregue certezas jurídicas y claridad regulatoria al sector. "Chile no puede darse el lujo de tener estancado a un sector que representa el 2,1% del PIB y genera 86 mil empleos directos e indirectos en el sur austral", planteó.

Y agregó: "Con el estímulo adecuado y trabajo conjunto, la salmonicultura puede recuperar su dinamismo y proyección internacional, y ser verdaderos aliados del crecimiento que Chile tanto necesita”.

A su turno, el timonel de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, dijo que para impulsar el sector “proponemos una modernización integral de la evaluación ambiental y de los permisos sectoriales, incorporando un modelo de permisología inteligente que contemple ventanilla única digital efectiva, tramitación paralela de autorizaciones, plazos administrativos exigibles y trazabilidad técnica obligatoria”.

Agregó que resulta prioritario modernizar y fortalecer las capacidades técnicas del Servicio Nacional de Geología y Minería, asegurando criterios uniformes, fiscalización rigurosa y decisiones fundadas en estándares objetivos. Debe dar confianza en sus auditorías de manera pragmática y ágil.

