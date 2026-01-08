Encuesta Casen: pese a baja respecto a 2022, un 17,3% de la población en Chile es pobre, superando las 3,4 millones de personas

La encuesta incorpora una nueva metodología que hace más exigente la medición y la actualiza.

Después de muchas expectativas, llegó el día en que se conoce la nueva fotografía de la pobreza en Chile.

La nueva Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2024 reveló que el 17,3% de la población vive bajo la línea de pobreza por ingresos.

El número puede sorprender al ser de dos dígitos, pero este corresponde a un nuevo cálculo metodológico que sube el estándar de medición.

De hecho, indican una disminución de 3,2 puntos porcentuales respecto del 2022, el último año en que se había realizado la medición, ya que bajo esta misma vara la pobreza en 2022 sería de 20,5% y de 22,5% en 2017.

Con esto, se calcula que 3.478.364 personas viven por debajo de la línea de pobreza. Mientras que 6,9% vive en pobreza extrema.

Además, un 17,7% se encuentra bajo la línea de pobreza multidimensional -es decir, cuando no se logran alcanzar condiciones adecuadas de vida en cinco dimensiones de calidad de vida- y 6,1% está en pobreza severa, que es la intersección entre carencia por ingresos y multidimensional.

La nueva metodología propuesta por la Comisión Asesora Presidencial Para la Medición de la Pobreza incorpora el uso de la IX Encuesta de Presupuesto Familiar (de 2021-2022), elimina el 50% de alimentos ultraprocesados de la canasta básica de alimentos y aplica líneas diferenciadas para arrendatarios y no arrendatarios.

Noticia en desarrollo...