Un histórico se despide de Falabella: José Luis del Río pone fin a su participación en diversos directorios

Su salida responde a que quiere concentrar su tiempo en otros proyectos; mientras, el clan decidió apoyar a su hermano Juan Pablo en la próxima elección de la mesa del retailer.

El fin de una era. El empresario José Luis del Río Goudie anunció este jueves que tomó la decisión de dejar algunos de los directorios en los que participa actualmente. Esto implica que, en abril de este año, dejará la cúpula de Falabella, además de otras mesas.

La noticia se da en un momento decisivo para el retailer, en el que los ojos del mercado están puestos en su gobierno corporativo. En junio de 2025, tras 22 años, llegó a su fin el pacto de accionistas -que aglutinaba cerca del 66% de la propiedad-; disolución que abrió un nuevo escenario en la estructura de control de la compañía.

En paralelo a ese proceso, se produjo el ingreso de nuevas caras: la familia Müller y los Fürst, socios históricos de los accionistas de Falabella en la filial de centros comerciales del holding, Mallplaza.

Este contexto dejó abiertas interrogantes respecto de lo que podría ocurrir en la próxima junta de accionistas de abril, donde deberá definirse la composición del nuevo directorio. La decisión de Del Río, en ese sentido, vuelve a mover las aguas.

¿Qué pasará con su puesto en la mesa? En una misiva, el empresario enfatizó que los hermanos Del Río Goudie y sus respectivas familias son accionistas relevantes del retailer a través de distintos vehículos de inversión; por lo que decidieron votar por su hermano Juan Pablo en la próxima elección de la mesa, “apoyando con las acciones restantes a otros candidatos al directorio, lo que informaremos oportunamente”.

“En Sodimac fui director desde 1982, cuando adquirimos esa cooperativa que había quebrado; y en Falabella he sido director en forma ininterrumpida desde que fusionamos Sodimac con Falabella el año 2003, proceso que ha sido un gran éxito (...) Hoy Falabella ha vuelto a ser la gran empresa chilena preferida por los clientes de Latinoamérica y valorada por el mercado financiero”, enfatizó Del Río en una carta.

En cuanto a los motivos de su salida, el ingeniero civil explicó que, después de un largo proceso de reflexión, concluyó que llegó el momento de concentrar su tiempo en asuntos a los que “quiero dedicarme de forma prioritaria”.

En ese sentido, subrayó que no dejará la presidencia de Inder SpA ni de Friosur en la Región de Aysén, donde es socio con la cooperativa de trabajadores y con Brim hf, el mayor grupo pesquero de Islandia.

“Esto es trabajar principalmente en la estrategia del futuro de nuestras empresas, dirigiendo los nuevos desarrollos del Grupo Inder. También colaboraré en iniciativas de apoyo a emprendedores y en algunas fundaciones, como la fundación Carmen Goudie en la Región de Coquimbo”, enfatizó Del Río.

Los otros directorios

Del Río también explicó que dejará la mesa de Tecnofast, AZA y Alto. El empresario indicó que dará un paso al lado de estos directorios con la satisfacción de ver que hoy son empresas sólidas, con posiciones de liderazgo en sus respectivas industrias y con un claro potencial de seguir creciendo tanto en Chile como en el exterior.

“Un ejemplo de esto es el caso de Tecnofast, donde además del gran desarrollo en Chile, estamos en la costa este de Estados Unidos y en España, donde desde hace poco somos líderes en el mercado de arriendo de soluciones modulares de ese país europeo”, destacó.

Agregó que seguirá participando con el mismo entusiasmo, pero de una manera más concentrada en los temas estratégicos que permitan expandir sus negocios y, de esta forma, intentar aportar al crecimiento y desarrollo del país.

“Siento satisfacción y gratitud con nuestros socios y colaboradores por las empresas que hemos desarrollado, desde que me asocié con mi padre para comprar Derco el año 1976”, puntualizó Del Río.