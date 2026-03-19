Biministro Mas celebra ingreso de proyectos mineros por US$ 12.650 millones en una semana: "Queremos que esa sea la línea"

El country manager de Freeport indicó que en la compañía están "confiados" en que su iniciativa de US$ 7.500 millones sea aprobada.

En una semana cargada a la minería en materia de inversiones, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se reunió esta mañana con el country manager de la estadounidense Freeport-McMoRan, Mario Larenas, luego de que la compañía anunciara el ingreso del mayor proyecto del sector, de US$ 7.500 millones, y que busca garantizar la continuidad operacional de Minera el Abra por 40 años más.

Tras la cita realizada en las oficinas de la cartera, el biministro expresó que desde el Gobierno “estamos muy contentos”, no solo ante el anuncio de Freeport, sino que también al de la gigante BHP, que el lunes en la noche ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el proyecto de la Nueva Concentradora de Escondida de US$ 5.150 millones.

“Esta semana tenemos dos proyectos de una magnitud relevante que entran a evaluación de impacto ambiental, por un monto superior a los US$ 12.500 millones, que son miles de empleos que vamos a crear en la región de Antofagasta, si es que los proyectos llegan a concretarse. Estamos en nuestra segunda semana como gobierno y queremos que esa sea la línea que logremos generar de inversión en este tiempo”, dijo Mas.

Respecto a los tiempos que tomaría la tramitación de la iniciativa de El Abra, el biministro sostuvo que la compañía le comentó que “demoraría aproximadamente tres años”.

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Freeport: "Con esto, renovamos nuestro compromiso con Chile"

Por su parte, Larenas de Freeport comentó que en la minera norteamericana “estamos confiados en que sea aprobado y, a partir de eso, nosotros podamos tener una inversión de largo plazo que asegure la continuidad operacional” del yacimiento ubicado a 75 kilómetros al noreste de Calama.

“Con esto nosotros renovamos nuestro compromiso con Chile, con una minería responsable y que también genera valor agregado a la región de Antofagasta y a todo el país”. Detalló que la iniciativa generaría hasta 31 mil puestos de trabajos directos e indirectos en su etapa de construcción y que, una vez en operación, sumaría del orden de 300 mil toneladas de cobre fino a la producción de la faena.

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Consultado por cómo están las confianzas en Chile en materia de inversión, respondió: “Veo que bien. Creo que hay un buen entorno”.

Sobre el financiamiento del proyecto, Larenas dijo que esa es una discusión para más adelante y evitó referirse a los mecanismos que podrían utilizarse considerando que Codelco es propietaria del 49% de la mina.