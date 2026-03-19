CEO de Antofagasta Minerals: “La señal que está dando el Gobierno es muy positiva”

El foco que el nuevo Gobierno del Presidente José Antonio Kast le ha dado a la minería en sus primeros días de mandato fue un aspecto valorado por el grupo Luksic. El máximo ejecutivo de Antofagasta Minerals, el brazo minero del clan de origen croata, Iván Arriagada, destacó que “estamos viendo una prioridad importante en el impulso de la inversión y el desarrollo, y eso es favorable para la industria”.

Tras su presentación en el Congreso Acades 2026, donde participó del bloque “¿Cómo lo está haciendo la minería en Chile?”, el CEO del grupo consideró que “en la medida en que podamos crear un ambiente que permita que algunos de los plazos asociados a los permisos mineros, que tienden a ser muy largos, se reduzcan por eficiencia, por evitar permisos que están superpuestos o duplicados, es positivo”.

Arriagada sostuvo que los impulsos al sistema y mantener altos estándares medioambientales es un equilibrio posible e insistió: “El hecho de tener un Gobierno que está impulsando esa revisión desde el punto de vista práctico, de las decisiones que se toman todos los días en los organismos públicos, nos parece muy positivo y creemos que eso va a ser muy bueno para la industria”.

Sobre las nuevas autoridades, el ejecutivo valoró que al segundo día de instalación del Gobierno, el biministro Daniel Mas convocara a improtantes ejecutivos mineros a una reunión en la ciudad de Antofagasta. “Eso fue muy importante y demuestra una señal de la importancia que le da al sector, a las regiones y al impulso económico”, comentó sobre Mas.

“El país tiene una oportunidad de poder crecer, desarrollarse, invertir y creo que poner el foco ahí ha sido muy importante y la señal que está dando el Gobierno es muy positiva”, agregó.

Minerales críticos y Twin Metals

Consultado por la declaración firmada por los gobiernos de Chile y EEUU para iniciar consultas bilaterales sobre cooperación en torno a las cadenas de minerales críticos y tierras raras, el ejecutivo comentó que se trata de “un paso” que “refuerza” el trabajo mutuo con un socio en particular.

“Chile tiene una tradición de muchos tratados comerciales que permiten hacer comercio multilateralmente y esa es una forma de desarrollo que tenemos que seguir impulsando”, expresó.

Respecto a novedades en torno al desarrollo del emblemático proyecto de la compañía en EEUU, Twin Metals, Arriagada adelantó que “esperamos poder compartir algunos avances pronto”.

“Por ahora -agregó-, seguimos trabajando en tratar de habilitar el proyecto. Creemos que es una inciativa importante que puede ser una contribución a la producción para el consumo local en EEUU de minerales como el cobre, el níquel y los minerales de platino, y por lo tanto estamos trabajando en esa dirección”.

Proyectos en Chile

Durante su exposición, el CEO abordó la estrategia hídrica de la compañía, que desde el siglo pasado fue pionera en la industria al utilizar agua de mar para sus operaciones.

De hecho, en la actualidad, dos de sus cuatro activos se abastecen 100% de agua sin desalar: Minera Centinela y Antucoya. Durante 2025, el 63% del agua extraída por el grupo provino del mar -la meta es llegar al 90%-, mientras que el 84% de las aguas operacionales fue agua recirculada.

Respecto a los proyectos de la firma en curso, el grupo avanza en la construcción de Nueva Centinela y en el crecimiento de Los Pelambres.

Además, este primer semestre, “vamos a partir construyendo un sistema de impulsión de agua en Zaldívar”, dijo Arriagada bajo el escenario.

Respecto a la tramitación en el SEA del proyecto que busca extender la vida útil de Los Pelambres hasta 2051, comentó que “ese es un permiso muy importante, que esperamos poder tramitar durante este periodo”.