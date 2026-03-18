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Fernando de Peña asume la presidencia de Falabella: "Como directorio tenemos que consolidar esta nueva etapa de crecimiento"

Para el gerente general del retailer, la experiencia del ingeniero civil "será muy valiosa para liderar esta etapa de la compañía”.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 17:45 hrs.

FALABELLA Retail Directorio Laura Guzmán
<p>Fernando de Peña asume la presidencia de Falabella: "Como directorio tenemos que consolidar esta nueva etapa de crecimiento"</p>

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