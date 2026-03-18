Fernando de Peña asume la presidencia de Falabella: "Como directorio tenemos que consolidar esta nueva etapa de crecimiento"

Para el gerente general del retailer, la experiencia del ingeniero civil "será muy valiosa para liderar esta etapa de la compañía”.

Tal como anticipaba el mercado, Falabella oficializó a Fernando de Peña como nuevo presidente del retailer.

El cambio se concretó luego de la junta realizada el pasado martes, instancia en la que, tras tres años, la mesa de la compañía volvió a rearmarse. En ella se mantuvieron figuras históricas y de continuidad dentro del grupo, como María Cecilia Karlezi, Juan Carlos Cortés Solari, Carlo Solari Donaggio, Paola Cúneo y Alfredo Moreno, este último respaldado por el clan Del Río.

Junto con estas permanencias, se incorporaron nuevos nombres a la cúpula. Con amplio respaldo, el exCEO de Mallplaza, Fernando de Peña, se integró al directorio, al igual que Tomás Müller Benoit, Juan Pablo del Río Goudie y Carolina Schmidt, esta última en representación de las AFP.

La renovación implicó también la salida de Enrique Ostalé, quien hasta el martes se desempeñaba como presidente de la compañía. A su partida se sumaron Andrés Roccatagliata, representante de las aseguradoras, además del histórico José Luis del Río y del director independiente Germán Quiroga.

Este nuevo equilibrio en la mesa permitió el ascenso de De Peña -con un acuerdo transversal- a la presidencia del retailer. En tanto, Juan Carlos Cortés Solari continuará como vicepresidente por un nuevo período.

“Estoy muy feliz y agradecido por haber sido invitado a ser parte del directorio de Falabella. Un grupo que conozco bien y del que he sido parte por 35 años a través de Mallplaza. Recibir hoy la tarea de presidirlo es un honor y una gran responsabilidad. Espero llevarla adelante con una mirada estratégica, impulsando el crecimiento de la compañía, por medio de un quehacer íntegro y buscando los consensos necesarios para consolidar esta nueva etapa”, afirmó De Peña.

El ingeniero civil agregó: "Falabella demostró capacidad para leer el contexto y reconectarse con sus clientes, lo que le ha traído réditos y le ha permitido recuperar la necesaria confianza del mercado. Hoy como directorio tenemos que consolidar esta nueva etapa de crecimiento a través de la ejecución impecable de nuestra estrategia en cada uno de los negocios”.

Tras la votación, el gerente general de Grupo Falabella, Alejandro González, destacó la amplia trayectoria de De Peña; recalcando que "su profundo conocimiento del grupo y de la industria, y su experiencia liderando procesos de crecimiento y transformación, serán muy valiosos para liderar esta etapa de la compañía”.