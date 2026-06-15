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IPSA borra fuerte alza inicial en medio de caída de SQM tras anuncio de acuerdo de paz en Medio Oriente

El gigante del litio corregía una parte del fuerte incremento de 11% logrado en el conjunto de las dos sesiones anteriores, con las que contribuyó en buena medida a que el IPSA anotara su mejor semana desde 2022, en medio de las expectativas de acuerdo.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 15 de junio de 2026 a las 12:35 hrs.

IPSA Wall Street mercados locales mercados internacionales Acciones mercado bursatil Bolsa chilena Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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