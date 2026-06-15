IPSA borra fuerte alza inicial en medio de caída de SQM tras anuncio de acuerdo de paz en Medio Oriente

El gigante del litio corregía una parte del fuerte incremento de 11% logrado en el conjunto de las dos sesiones anteriores, con las que contribuyó en buena medida a que el IPSA anotara su mejor semana desde 2022, en medio de las expectativas de acuerdo.

Las bolsas en general festejaban este lunes por el anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que generó una nueva caída en los precios de la energía, antes de que el viernes deba ser oficialmente firmado por ambas partes.

En el caso del S&P IPSA chileno, lo que destacaba eran ciertos ajustes en sentidos contrarios. El índice llegó a saltar 1,8% en los primeros negocios, pero el avance se borró por completo y, pasado el mediodía, operaba estable en 10.930,72 puntos.

Las fuertes de ganancias de Latam Airlines (4,5%) se veían compensadas por la caída de SQM-B (-3,2%), el título más ponderado del IPSA, que corregía una parte del 11% avanzado en el conjunto de las dos sesiones anteriores, con las que contribuyó en buena medida a que el IPSA anotara su mejor semana desde 2022, en medio de las expectativas de acuerdo.

La sesión acumulaba montos transados por casi $ 100 mil millones en acciones nacionales, fuertemente concentrados en Latam y SQM, que respectivamente comprendían 32% y 15% del total, dejando de manifiesto un flujo más bien ligero en el resto de los emisores.

Bolsas internacionales

En Wall Street, el Nasdaq avanzaba 3%, el S&P 500 ganaba 1,9% y el Dow Jones sumaba 1,4%. Las acciones de SpaceX (10,2%), que tuvieron el viernes su histórica apertura a bolsa con un alza de doble dígito, seguían escalando en su primera sesión completa. Esta es una semana corta en EEUU, que el viernes tendrá un feriado por el Día de la Emancipación (Juneteenth).

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 (0,7%) logró un nuevo récord, mientras que el FTSE (-0,4%) de Londres cayó. En Asia, el japonés Nikkei (5%) cerró en nuevos máximos históricos, y también subió con fuerza el CSI 300 (2,4%) de China continental, pero más moderado fue el hongkonés Hang Seng (0,5%).

"En un notable giro de los acontecimientos, el anuncio de un acuerdo provisional entre EEUU e Irán para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz ha desencadenado una ola masiva de apetito por riesgo en los mercados mundiales", escribió el analista sénior de mercados de Oanda, Kelvin Wong.

El petróleo Brent caía 5,2% hasta los US$ 82,8 por barril, mínimos desde principios de marzo, a la vez que las principales tasas de interés se relajaban, el dólar se debilitaba a nivel global y materias primas como el cobre, el oro y la plata ganaban terreno.

Pero Wong advirtió que "varios riesgos ocultos siguen sin resolverse, entre ellos las condiciones para el levantamiento de las sanciones, las tarifas de tránsito propuestas por Irán para el tráfico marítimo por Ormuz y la posibilidad de acciones militares unilaterales por parte de Israel que podrían hacer que el optimismo actual se desvaneciera rápidamente y desencadenar una nueva ola de volatilidad en los mercados".

Medios estatales iraníes han afirmado que Ormuz estaría libre de pajes mientras duren los 60 días de negociaciones que plantea el acuerdo. La agencia semioficial Tasnim sostuvo que, posteriormente, el pasaje sería gestionado conjuntamente por Irán y Omán.

"Esperamos que el estrecho se abra al tráfico sin peaje a largo plazo, y eso es precisamente lo que vamos a definir en estas negociaciones técnicas", dijo por su lado a CNBC el vicepresidente estadounidense, JD Vance. Estas tratativas son las que se desarrollarán previo a la firma oficial del acuerdo, que quedó definida para este viernes en Suiza.

Las noticias llegan en una semana cargada de reuniones de política monetaria. Se espera que el Banco de Japón suba las tasas en su decisión de esta noche, y que el Banco Central de Chile la mantenga en su comunicado de mañana martes en la tarde -como recomendó el Grupo de Política Monetaria-, tal como haría la Reserva Federal (Fed) al día siguiente.

Los mercados monetarios esperan que el próximo movimiento de la Fed sea un alza de tasas, aunque esta se ha empujado más hacia adelante por la distensión del conflicto, y ahora se considera probable más bien en diciembre o a más tardar durante el primer trimestre de 2027.