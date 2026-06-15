SpaceX sube un 11% en su segundo día de cotización tras una salida a bolsa récord
Este movimiento eleva el valor de mercado de la compañía de Elon Musk a más de US$ 2,3 billones (millones de millones), situándola entre las seis empresas más grandes del mundo.
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Las acciones de SpaceX se dispararon en su segundo día de cotización, sumándose a las ganancias obtenidas tras un debut espectacular que la catapultó instantáneamente al grupo de las empresas públicas más valiosas del mundo.
Las acciones subieron hasta un 11%, prolongando el repunte del 19% del viernes. Este movimiento eleva el valor de mercado de la compañía a más de US$ 2,3 billones (millones de millones), situándola entre las seis empresas más grandes del mundo. Con su capitalización bursátil actual, está a menos de US$ 400.000 millones de superar a Amazon.com, que cuenta con un valor cercano a los US$ 2,7 billones.
SpaceX ha ejercido la opción de sobreasignación de su oferta pública inicial (OPI), que permite a los suscriptores vender 83,3 millones de acciones adicionales, según un comunicado emitido el lunes. Esta opción, conocida como greenshoe, eleva el monto recaudado a US$ 86.200 millones, o US$ 85.700 millones menos los US$ 500 millones en gastos de suscripción que figuran en el folleto informativo.
El sólido desempeño de SpaceX en su primer día de cotización disipó los temores sobre la capacidad del mercado para absorber una salida a bolsa de tal magnitud, allanando el camino para las posibles OPI de Anthropic y OpenAI, grandes competidores que podrían cotizar en bolsa este mismo año. Esto contribuyó a reforzar la confianza en el repunte de la inteligencia artificial, que ha impulsado la mayor parte de las ganancias del mercado este año.
“El positivo debut de SpaceX y la buena acogida por parte de los inversionistas son una buena señal para OpenAI y Anthropic, ya que es probable que ambas compañías salgan a bolsa antes de que finalice el año”, escribió Dan Ives, analista de Wedbush Securities, en una nota a sus clientes.
Tras el éxito del lanzamiento, los inversionistas vuelven a centrar su atención en el contexto geopolítico y macroeconómico general, después de que Estados Unidos e Irán anunciaran esta semana un acuerdo para la reapertura del estrecho de Ormuz. Asimismo, la reunión de la Reserva Federal (Fed) del miércoles, seguida de la primera rueda de prensa del nuevo presidente del banco central, Kevin Warsh, acapara la atención.
El lunes se registró la primera sesión bursátil completa para las acciones conocidas formalmente como Space Exploration Technologies. Las acciones abrieron unos minutos antes del mediodía del viernes en Nueva York, lo que significa que se negociaron durante poco más de cuatro horas antes del cierre del mercado.
“En general, la salida a bolsa de SpaceX supone, en nuestra opinión, un momento crucial para el sector tecnológico en general, ya que esta revolución de la IA y los datos dan este siguiente paso adelante”, dijo Ives.
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