SpaceX debuta en bolsa con salto de 19%: el día en que Musk reescribió las reglas y se hizo billonario

Pese a ser una empresa con pérdidas y cuyo precio depende de negocios que aún no existen a escala comercial, la compañía recaudó US$ 75.000 millones —casi el triple del récord anterior— y cerró la jornada con una capitalización bursátil de US$ 2 billones (millones de millones).

La salida a bolsa de SpaceX no se pareció a ninguna otra. No tuvo precedentes en tamaño, en la euforia que despertó, en la forma en que se gestó ni en lo que promete como modelo de negocio.

Este viernes, la compañía de cohetes e inteligencia artificial de Elon Musk debutó en el Nasdaq tras la mayor oferta pública inicial de la historia —US$ 75.000 millones recaudados, casi el triple del récord previo— y en cuestión de horas convirtió a su fundador en el primer billonario del planeta.

La acción se valoró en US$ 135 en la colocación del jueves por la noche y abrió el viernes en US$ 150, un 11,1% por encima del precio de emisión. Desde ahí siguió escalando hasta un máximo intradía de US$ 176,52 y cerró en US$ 161,11, un alza de 19,3% sobre el precio de salida.

Con ese cierre, SpaceX quedó valorada en más de US$ 2 billones, entre las empresas más valiosas del mundo. En la operación se vendieron más de 555 millones de acciones, equivalentes a menos del 5% del capital.

El volumen transado rondó los US$ 80.000 millones en la jornada, más del doble del promedio diario de Nvidia este año (cerca de US$ 33.000 millones). La demanda había superado en al menos tres veces las acciones disponibles, donde los minoristas se quedaron con alrededor del 20% de la colocación, una proporción inusualmente alta para una OPI de este tamaño.

"Difícil de creer que una pequeña empresa... salga a bolsa en la mayor OPV de la historia", declaró desde Texas la persona más rica del mundo.

El hito llevó a que el 42% de SpaceX en manos de Musk pasara a valer más de US$ 800.000 millones que, sumados a sus US$ 280.000 millones en Tesla, empujan su patrimonio por sobre el billón de dólares.

Los temores que cargaba la operación

La euforia no estaba garantizada. Bancos de inversión, consultoras, columnistas y medios de comunicación emitieron una lluvia de informes durante las últimas semanas alertando sobre los riesgos que podía conllevar la operación.

Y es que SpaceX salió a bolsa en una semana que pintaba para incómoda. El VIX —el "índice del miedo" de Wall Street— tocó 23,3 puntos el martes, su nivel más alto desde abril, en un mercado que suele congelar las IPO cuando ese indicador supera los 25. A eso se sumaba la tensión entre Estados Unidos e Irán —con un alto el fuego bajo presión creciente— y una reevaluación general de las valoraciones tecnológicas.

Pero en los días previos, los mensajes de Donald Trump sobre un posible acuerdo con Irán dieron un respiro a los mercados y, casualidad o no, las palabras del presidente mejoraron las condiciones para Musk.

Además, la memoria del mercado no ayudaba. El historial de las grandes IPO advierte que incluso las que terminaron siendo gigantes sufrieron caídas duras en su primer año: Meta llegó a perder más de 50%, Tesla cerca de 34% y Rivian alrededor de 80% desde su precio de salida.

"Cualquier cosa puede pasar; las acciones podrían duplicar su valor en un solo día", resumió un exbanquero de inversión a Financial Times. "Pero si ocurre algo alarmante, esa demanda especulativa desaparece en un instante".

Pero los temores no empequeñecieron el ego galáctico de Musk, y su seguridad se reflejó en que el procedimiento habitual de la operación fue completamente al revés. En vez de fijar el precio tras medir el apetito de los inversionistas, SpaceX salió a precio fijo. "Elon simplemente llegó y dijo cuál era el precio… no hubo ningún proceso de determinación", dijo a la prensa un ejecutivo cercano a la transacción.

La inyección de flujos pasivos que se viene

Más allá de si los inversionistas apoyan o no la idea de que Musk colonice Marte y lance centros de datos espaciales, les guste o no, casi todos serán parte de las ambiciones galácticas del hombre más rico del mundo.

¿La razón? Distintos proveedores de índices cambiaron sus reglas para incorporar a SpaceX por la vía rápida, lo que obligará a los fondos pasivos a comprar la acción de forma mecánica, sin mirar el precio.

La integración de SpaceX en los índices fue mediática. Nasdaq eliminó el mes pasado su exigencia de un capital flotante mínimo de 10% y aplicará reglas de "capitalización modificada" que le asignarán a SpaceX una ponderación de US$ 225.000 millones en el Nasdaq 100.

El cambio de reglas no pasó inadvertido. "Desconfío de los cambios de reglas oportunistas", escribió Rob Arnott, presidente fundador de Research Affiliates —que también gestiona índices—, sobre la velocidad con que algunos proveedores ajustaron sus normas para dar cabida a SpaceX.

Solo por eso, los ETF de Invesco deberán comprar más de US$ 3.000 millones en acciones 15 días después del debut, el triple de lo que exigían las reglas antiguas.

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Nadie quedará fuera

Y nadie se quedará fuera, ni Chile. Las AFP invierten una porción relevante de los fondos de pensiones en el extranjero, y buena parte de esa exposición se canaliza a través de fondos que replican índices globales como los de MSCI, FTSE y Nasdaq. Según datos de enero, estos suman el 0,9% del portafolio total, es decir, unos US$ 2.097 millones.

El tema en EEUU fue causa de protestas el viernes. “Elon está robando tu plata de jubilación”, se leía en los letreros de manifestantes a las afueras de las oficinas de JPMorgan.

Aunque no todos dieron la luz verde a Musk. S&P Dow Jones Indices se negó a modificar sus reglas, de modo que SpaceX no podría entrar al S&P 500 antes de junio de 2027, y solo si para entonces es rentable. La decisión la priva de unos US$ 14.000 millones de compra automática.

Caro o barato: la pregunta que divide a Wall Street

A su valoración de IPO, SpaceX cotiza a unas 92 veces los ingresos del año pasado, más del triple del múltiplo de otras grandes tecnológicas. Para justificar esa cifra, las proyecciones de los propios bancos colocadores son las siguientes:

Goldman Sachs estima que los ingresos de la unidad de IA deben multiplicarse por 100 hasta US$ 322.000 millones en 2030; Morgan Stanley calcula que los ingresos totales deben crecer 180 veces, a US$ 3,4 billones en 2040, y que la empresa debe pasar de una pérdida de US$ 4.900 millones a una ganancia de US$ 2,7 billones.

Los escépticos, como Morningstar, han advertido que la acción está sobrevalorada en más de un 50% (fija su valor razonable en US$ 63 frente a los US$ 135 de emisión). Aswath Damodaran, el "decano de la valoración" en la academia y la industria, calcula una capitalización cercana a US$ 1,3 billones, casi un 30% por debajo de los US$ 1,77 billones en que SpaceX salió a bolsa.

Y en cuanto al éxito del negocio Morningstar le asigna apenas un 7% de probabilidad a su mejor escenario. Sin embargo, los incentivos del fundador ya están puestos. En enero, el directorio le otorgó acciones ligadas al desempeño que pueden escalar seis veces -hasta US$ 1,1 billón- si se cumple su meta más ambiciosa: llevar la valoración de SpaceX a US$ 7,5 billones y fundar una colonia permanente de al menos un millón de personas en Marte.

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Zoom al negocio: Starlink paga las cuentas, la IA promete el futuro

SpaceX cerró 2025 con ingresos por US $18.674 millones y una pérdida neta de US $4.937 millones. Pero para entender el negocio de Musk se deben mirar sus tres líneas de facturación.

El sostén y líder es Starlink: facturó el 61% de las ventas consolidadas (US$ 11.387 millones) y llegó a 10,3 millones de suscriptores en 164 países al cierre de marzo. El segundo es el de lanzamientos espaciales, que pese a su dominio de mercado —más del 60% del segmento comercial— aporta en torno al 21% de los ingresos (cerca de US$ 4.000 millones) y opera al borde del equilibrio.

El tercero es la división de IA, la apuesta de futuro pero también el mayor foco de pérdidas. Incluye a xAI y la red social X tras la fusión de febrero. Facturó el 17% (US$ 3.201 millones), pero perdió US$ 6.355 millones a nivel operativo y absorbió inversiones de capital por US$ 12.727 millones.

La pregunta que ya circula en Wall Street es si el imperio de Musk terminará bajo un mismo techo. Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX, dijo que una fusión con Tesla "le haría la vida a Elon un poco más fácil" y que "no hay duda de que existen sinergias" entre ambas.

La carrera por salir

SpaceX es la primera de una fila. "Se están abriendo las compuertas del mercado público de IA", escribió el reconocido columnista Richard Waters.

OpenAI y Anthropic preparan sus propias IPO por más de US$ 1 billón este año; en conjunto, las tres podrían recaudar unos US$ 170.000 millones, con valoraciones que superarían los US$ 4 billones.

A las salidas a bolsa se suma una ola de emisiones de las tecnológicas ya cotizadas para financiar la infraestructura de IA. Alphabet sorprendió este mes al levantar US$ 85.000 millones, su primera venta de acciones en casi 22 años. Meta colocó US$ 25.000 millones en bonos a fines de abril.

Pero Musk aprovechó la ventaja y se anticipó. En un mercado donde por definición el capital es limitado, quién debutaba en bolsa primero sí importaba.